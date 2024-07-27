26 июля в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

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Расписание на 28 июля

В воскресенье, 28 июля, состоится второй насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 25-х видах спорта. Из них восемь будут медальными:

фехтование, личная шпага (мужчины)

фехтование, личная рапира (женщины)

стрельба из лука, команды (женщины)

стрельба из пневматического пистолета 10 метров (мужчины/женщины)

плавание, брасс 100 метров (мужчины)

плавание, комплекс 400 метров (мужчины)

плавание, баттерфляй 100 метров (женщины)

дзюдо, до 66 килограммов (мужчины)

дзюдо, до 52 килограммов (женщины)

гребной слалом, байдарки-одиночки (женщины)

скейтбординг, стрит (женщины)

велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (женщины)

Украина на Олимпийских играх 28 июля будет представлена в семи видах спорта. Единственным медальным соревнованием с участием наших будет маунтинбайк. В соревнованиях кросс-кантри выступит Яна Беломоина.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 28 июля:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 11:00 Дзюдо, до 66 кг (ч) Кубаничбек Айбек Уулу – Богдан Ядов 12:15 Стрельба, пневматический пистолет 10 м (ч) Сергей Кулиш 12:30 Настольный теннис, одиночный разряд (ж) Маргарита Песоцкая – Ораван Парананг 13:00 Теннис, одиночный разряд (ж) Элина Свитолина – Моюка Учидзима

Ангелина Калинина – Аранча Рус

Лулу Радовчич – Марта Костюк

Лаура Пигосси – Даяна Ястремская 13:00 Теннис, парный разряд (ж) Людмила Киченок / Надежда Киченок – Синь Ю Ван / Сайсай Чжэн

Магда Линетт / Алиция Росольская – Марта Костюк / Даяна Ястремская 15:10 Велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (ж) Яна Беломоина 15:50 Бадминтон, одиночный разряд (ж) Грегория Тунъюн – Полина Бугрова 16:30 Гребной слалом, байдарки-одиночки (ж) Виктория Ус

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: