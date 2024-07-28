Украинская теннисистка Ангелина Калинина впервые в своей карьере должна была сыграть на Олимпийских играх. Она попала в состав сборной Украины, получив разрешение от Международной федерации тенниса, пишет 24 Канал.

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Калинина не сыграет на Олимпиаде

Калинина должна была дебютировать еще 27 июля, но из-за погодных условий матчи теннисного турнира перенесли на воскресенье. Однако перед самым поединком против Аранчи Рус из Нидерландов украинка неожиданно снялась. Известно, что Ангелину заменит Оливия Гадецки из Австралии.

В комментарии пресс-службе НОК Украины Калинина объяснила причину отказа от соревнований.

"К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все это время шел дождь и сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, — это была великая мечта и честь для меня.

Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам!", – сказала Калинина.

Напомним, что 28 июля состоятся матчи с участием трех украинок: Элины Свитолиной, Даяны Ястремской и Марты Костюк.

Отметим, что Ангелина Калинина готовилась к Олимпиаде на грунтовом турнире WTA 250 в Праге. Украинка сумела пробиться в четвертьфинал, где уступила представительнице Польши Магдалене Френх.