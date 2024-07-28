Моюка Учудзіма – Еліна Світоліна 0:2 (2:6, 1:6)

Еліна Світоліна вчетверте у своїй кар'єрі зустрічалася з Моюку Учудзіма. Для представниці Японії це був дебютний виступ на Олімпійських іграх, пише 24 Канал.

Читайте також Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 28 липня

Обнадійливий старт Світоліної

Перша партія завершилася з рахунком 6:2 на користь української тенісистки. У другому сеті Учудзіма ледь уникла "сухого" розгрому, взявши один гейм за рахунку 0:5.

У підсумку Світоліна впевнено довела партію та матч до перемоги: 6:2, 6:1. На свою першу перемогу Еліна витратила 62 хвилини.

Світоліна виграла 2-й очний поєдинок і зрівняла рахунок – 2:2.

У другому раунді Світоліна гратиме з переможницею пари Джессіки Пегули зі США та швейцарки Вікторії Голубич.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна втретє виступає на Олімпійських іграх. У 2016 році українка зупинилася на стадії чвертьфіналу. А у Токіо-2020 титулована тенісистка здобула бронзову медаль.

До речі, першою серед українок на Олімпіаді-2024 повинна була стартувати Ангеліна Калініна. Проте через застуду змушена була знятися з Ігор. Марта Костюк та Даяна Ястремська свої матчі зіграють у неділю, 28 липня.