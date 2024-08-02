Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 2 августа
В Париже продолжаются очередные летние Олимпийские игры. Вашему вниманию – расписание соревнований седьмого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.
В Париже продолжаются 33-е летние Олимпийские игры. С 26 июля по 11 августа спортсмены почти из всех стран мира определят судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.
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Расписание на 2 августа
В пятницу, 2 августа, состоится седьмой игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 27-ми видах спорта. Из них аж 14 будут с медалями на кону:
- дзюдо, до 100 килограммов (мужчины)
- дзюдо, до 78 килограммов (женщины)
- теннис, одиночный разряд (женщины)
- теннис (микст)
- фехтование, командная шпага (мужчины)
- стрельба, винтовка 50 метров (мужчины)
- плавание, 200 метров комплексным стилем (мужчины)
- плавание, 50 метров вольным стилем (мужчины)
- плавание, 200 метров на спине (женщины)
- прыжки в воду, синхронный трамплин 3 метра (мужчины)
- легкая атлетика, 10000 метров (мужчины)
- академическая гребля, двойки-парные в легком весе (мужчины)
- академическая гребля, двойки-парные в легком весе (женщины)
- академическая гребля, двойки (мужчины)
- академическая гребля, двойки (женщины)
- велоспорт, BMX-гонки (мужчины)
- велоспорт, BMX-гонки (женщины)
- стрельба из лука (микст)
- конный спорт, командный конкур
- бадминтон (микст)
- прыжки на батуте (мужчины)
- прыжки на батуте (женщины)
- парусный спорт, скиф (мужчины)
- парусный спорт, скиф (женщины)
- парусный спорт, виндсерфинг (мужчины)
- парусный спорт, виндсерфинг (женщины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 2 августа будет представлена аж в одиннадцати видах спорта. Немало наших атлетов стартуют в легкой атлетике, в том числе Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Марина Бех-Романчук и другие.
Медальными же для украинцев будут лишь два соревнования. В финале прыжков в воду с 3-метрового трамплина выступят Олег Колодий и Даниил Коновалов. А в соревновании по дзюдо в категории до 78 килограммов примет участие Кристина Гоман.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 2 августа:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|10:00
|Стрельба, точность на 25 метров (ж)
|Елена Костевич
|11:00
|Дзюдо, до 78 килограммов (ж)
|Марит Кампс – Кристина Гоман
|11:10
|Легкая атлетика, метание молота (ч)
|Михаил Кохан
|11:15
|Легкая атлетика, прыжки в высоту (ж)
|Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко
|12:00
|Прыжки в воду, синхронный трамплин 3 метра (ж)
|Олег Колодий, Даниил Коновалов
|12:05
|Академическая гребля, двойки-парные в легком весе (ч)
|Игорь Хмара, Станислав Ковалев
|17:40
|Гребной слалом, экстрим-слалом (ж)
|Виктория Ус
|19:15
|Легкая атлетика, тройной прыжок (ж)
|Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун
|20:10
|Легкая атлетика, эстафета 4 х 400 метров (микст)
|Виталий Бутрим, Даниил Даниленко, Татьяна Мельник, Марьяна Шостак
|21:10
|Легкая атлетика, толкание ядра (ч)
|Роман Кокошко
|22:35
|Бокс, до 80 килограммов (ч)
|Александр Хижняк – Вандерлей де Соуза Перейра
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
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