В Париже продолжаются 33-е летние Олимпийские игры. С 26 июля по 11 августа спортсмены почти из всех стран мира определят судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 2 августа

В пятницу, 2 августа, состоится седьмой игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 27-ми видах спорта. Из них аж 14 будут с медалями на кону:

дзюдо, до 100 килограммов (мужчины)

дзюдо, до 78 килограммов (женщины)

теннис, одиночный разряд (женщины)

теннис (микст)

фехтование, командная шпага (мужчины)

стрельба, винтовка 50 метров (мужчины)

плавание, 200 метров комплексным стилем (мужчины)

плавание, 50 метров вольным стилем (мужчины)

плавание, 200 метров на спине (женщины)

прыжки в воду, синхронный трамплин 3 метра (мужчины)

легкая атлетика, 10000 метров (мужчины)

академическая гребля, двойки-парные в легком весе (мужчины)

академическая гребля, двойки-парные в легком весе (женщины)

академическая гребля, двойки (мужчины)

академическая гребля, двойки (женщины)

велоспорт, BMX-гонки (мужчины)

велоспорт, BMX-гонки (женщины)

стрельба из лука (микст)

конный спорт, командный конкур

бадминтон (микст)

прыжки на батуте (мужчины)

прыжки на батуте (женщины)

парусный спорт, скиф (мужчины)

парусный спорт, скиф (женщины)

парусный спорт, виндсерфинг (мужчины)

парусный спорт, виндсерфинг (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 2 августа будет представлена аж в одиннадцати видах спорта. Немало наших атлетов стартуют в легкой атлетике, в том числе Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Марина Бех-Романчук и другие.

Медальными же для украинцев будут лишь два соревнования. В финале прыжков в воду с 3-метрового трамплина выступят Олег Колодий и Даниил Коновалов. А в соревновании по дзюдо в категории до 78 килограммов примет участие Кристина Гоман.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 2 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 10:00 Стрельба, точность на 25 метров (ж) Елена Костевич 11:00 Дзюдо, до 78 килограммов (ж) Марит Кампс – Кристина Гоман 11:10 Легкая атлетика, метание молота (ч) Михаил Кохан 11:15 Легкая атлетика, прыжки в высоту (ж) Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко 12:00 Прыжки в воду, синхронный трамплин 3 метра (ж) Олег Колодий, Даниил Коновалов 12:05 Академическая гребля, двойки-парные в легком весе (ч) Игорь Хмара, Станислав Ковалев 17:40 Гребной слалом, экстрим-слалом (ж) Виктория Ус 19:15 Легкая атлетика, тройной прыжок (ж) Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун 20:10 Легкая атлетика, эстафета 4 х 400 метров (микст) Виталий Бутрим, Даниил Даниленко, Татьяна Мельник, Марьяна Шостак 21:10 Легкая атлетика, толкание ядра (ч) Роман Кокошко 22:35 Бокс, до 80 килограммов (ч) Александр Хижняк – Вандерлей де Соуза Перейра

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: