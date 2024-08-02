В Париже продолжаются 33-е летние Олимпийские игры. С 26 июля по 11 августа спортсмены почти из всех стран мира определят судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 2 августа

В пятницу, 2 августа, состоится седьмой игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 27-ми видах спорта. Из них аж 14 будут с медалями на кону:

  • дзюдо, до 100 килограммов (мужчины)
  • дзюдо, до 78 килограммов (женщины)
  • теннис, одиночный разряд (женщины)
  • теннис (микст)
  • фехтование, командная шпага (мужчины)
  • стрельба, винтовка 50 метров (мужчины)
  • плавание, 200 метров комплексным стилем (мужчины)
  • плавание, 50 метров вольным стилем (мужчины)
  • плавание, 200 метров на спине (женщины)
  • прыжки в воду, синхронный трамплин 3 метра (мужчины)
  • легкая атлетика, 10000 метров (мужчины)
  • академическая гребля, двойки-парные в легком весе (мужчины)
  • академическая гребля, двойки-парные в легком весе (женщины)
  • академическая гребля, двойки (мужчины)
  • академическая гребля, двойки (женщины)
  • велоспорт, BMX-гонки (мужчины)
  • велоспорт, BMX-гонки (женщины)
  • стрельба из лука (микст)
  • конный спорт, командный конкур
  • бадминтон (микст)
  • прыжки на батуте (мужчины)
  • прыжки на батуте (женщины)
  • парусный спорт, скиф (мужчины)
  • парусный спорт, скиф (женщины)
  • парусный спорт, виндсерфинг (мужчины)
  • парусный спорт, виндсерфинг (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 2 августа будет представлена аж в одиннадцати видах спорта. Немало наших атлетов стартуют в легкой атлетике, в том числе Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Марина Бех-Романчук и другие.

Медальными же для украинцев будут лишь два соревнования. В финале прыжков в воду с 3-метрового трамплина выступят Олег Колодий и Даниил Коновалов. А в соревновании по дзюдо в категории до 78 килограммов примет участие Кристина Гоман.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 2 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
10:00 Стрельба, точность на 25 метров (ж) Елена Костевич
11:00 Дзюдо, до 78 килограммов (ж) Марит Кампс – Кристина Гоман
11:10 Легкая атлетика, метание молота (ч) Михаил Кохан
11:15 Легкая атлетика, прыжки в высоту (ж) Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко
12:00 Прыжки в воду, синхронный трамплин 3 метра (ж) Олег Колодий, Даниил Коновалов
12:05 Академическая гребля, двойки-парные в легком весе (ч) Игорь Хмара, Станислав Ковалев
17:40 Гребной слалом, экстрим-слалом (ж) Виктория Ус
19:15 Легкая атлетика, тройной прыжок (ж) Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун
20:10 Легкая атлетика, эстафета 4 х 400 метров (микст) Виталий Бутрим, Даниил Даниленко, Татьяна Мельник, Марьяна Шостак
21:10 Легкая атлетика, толкание ядра (ч) Роман Кокошко
22:35 Бокс, до 80 килограммов (ч) Александр Хижняк – Вандерлей де Соуза Перейра

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт