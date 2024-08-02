В Парижі продовжуються 33-ті літні Олімпійські ігри. З 26 липня по 11 серпня спортсмени майже з усіх країн світу визначать долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

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Розклад на 2 серпня

У п'ятницю, 2 серпня, відбудеться сьомий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 27-ми видах спорту. Із них аж 14 будуть з медалями на кону:

  • дзюдо, до 100 кілограмів (чоловіки)
  • дзюдо, до 78 кілограмів (жінки)
  • теніс, одиночний розряд (жінки)
  • теніс (мікст)
  • фехтування, командна шпага (чоловіки)
  • стрільба, гвинтівка 50 метрів (чоловіки)
  • плавання, 200 метрів комплексним стилем (чоловіки)
  • плавання, 50 метрів вільним стилем (чоловіки)
  • плавання, 200 метрів на спині (жінки)
  • стрибки у воду, синхронний трамплін 3 метри (чоловіки)
  • легка атлетика, 10000 метрів (чоловіки)
  • академічна гребля, двійки-парні у легкій вазі (чоловіки)
  • академічна гребля, двійки-парні у легкій вазі (жінки)
  • академічна гребля, двійки (чоловіки)
  • академічна гребля, двійки (жінки)
  • велоспорт, BMX-гонки (чоловіки)
  • велоспорт, BMX-гонки (жінки)
  • стрільба з лука (мікст)
  • кінний спорт, командний конкур
  • бадмінтон (мікст)
  • стрибки на батуті (чоловіки)
  • стрибки на батуті (жінки)
  • парусний спорт, скіф (чоловіки)
  • парусний спорт, скіф (жінки)
  • парусний спорт, віндсерфінг (чоловіки)
  • парусний спорт, віндсерфінг (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 2 серпня буде представлена аж у одинадцяти видах спорту. Чимало наших атлетів стартують у легкій атлетиці, в тому числі Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Михайло Кохан, Марина Бех-Романчук та інші.

Медальними ж для українців будуть лише два змагання. У фіналі стрибків у воду з 3-метрового трампліну виступлять Олег Колодій та Данило Коновалов. А у змаганні з дзюдо в категорії до 78 кілограмів візьме участь Христина Гоман.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 2 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
10:00 Стрільба, точність на 25 метрів (ж) Олена Костевич
11:00 Дзюдо, до 78 кілограмів (ж) Маріт Кампс – Христина Гоман
11:10 Легка атлетика, метання молоту (ч) Михайло Кохан
11:15 Легка атлетика, стрибки у висоту (ж) Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко
12:00 Стрибки у воду, синхронний трамплін 3 метри (ч) Олег Колодій, Данило Коновалов
12:05 Академічна гребля, двійки-парні у легкій вазі (ч) Ігор Хмара, Станіслав Ковальов
17:40 Гребний слалом, екстрим-слалом (ж) Вікторія Ус
19:15 Легка атлетика, потрійний стрибок (ж) Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун
20:10 Легка атлетика, естафета 4 х 400 метрів (мікст) Віталій Бутрим, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак
21:10 Легка атлетика, штовхання ядра (ч) Роман Кокошко
22:35 Бокс, до 80 кілограмів (ч) Олександр Хижняк – Вандерлей де Соуза Перейра

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

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