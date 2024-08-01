Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 1 августа

В Париже набирают обороты Олимпийские игры-2024, которые проходят раз в четыре года. Вашему вниманию – расписание соревнований шестого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

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Расписание на 1 августа

В среду, 31 июля, состоится пятый игровой день в Париже. Соревнования состоятся в 25-ти видах спорта. Из них целых девять соревнований будут медальными:

дзюдо, до 100 килограммов (мужчины)

дзюдо, до 78 килограммов (женщины)

фехтование, командная рапира (женщины)

легкая атлетика, ходьба 20 километров (мужчины)

легкая атлетика, ходьба 20 километров (женщины)

плавание, 200 метров на спине (мужчины)

плавание, 200 метров брассом (женщины)

плавание, 200 метров баттерфляем (женщины)

плавание, 4 х 200 метров вольным стилем (женщины)

спортивная гимнастика, многоборье (женщины)

гребной слалом, байдарки-одиночки (мужчины)

академическая гребля, двойки-парные (мужчины)

академическая гребля, двойки-парные (женщины)

академическая гребля, четверки (мужчины)

академическая гребля, четверки (женщины)

стрельба, винтовка 50 метров (мужчины)

парусный спорта, скиф (мужчины)

парусный спорта, скиф (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 1 августа будет представлена в шести видах спорта. Но при этом сразу у шести наших спортсменов будут шансы на медали. Ранний старт ждет Игоря Главана, Людмилу Оляновскую, Марию Сахарук и Елену Собчук.

Они будут участвовать в соревновании по ходьбе. В свою очередь Сергей Кулиш будет соревноваться в стрельбе из винтовки, а Елизавета Литвиненко начнет свой путь в турнире по дзюдо до 78 килограммов. Она стартует в 1/8 финала, а решающая схватка пройдет в тот же день.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 1 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 08:30 Легкая атлетика, ходьба 20 километров (ч) Игорь Главан 10:00 Легкая атлетика, ходьба 20 километров (ж) Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук 10:30 Стрельба, винтовка 50 метров (ч) Сергей Кулиш 11:00 Дзюдо, до 78 килограммов (ж) Елизавета Литвиненко 12:15 Стрельба из лука, одиночки (ж) Вероника Марченко 12:20 Плавание, 50 метров вольным стилем (ч) Владислав Бухов 14:00 Теннис, парный разряд (ж) Сарра Соррибес Тормо / Кристина Букса – Людмила Киченок / Надежда Киченок

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: