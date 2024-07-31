Лидером медального зачета сейчас является Япония, а Украина занимает 35 позицию с одной бронзовой медалью. 31 июля спортсмены продолжат соревноваться за желанные олимпийские награды, пишет 24 канал.

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Пятый соревновательный день

В среду, 31 июля, соревнования состоятся сразу в 26-х видах спорта. Из них 11 будут медальными:

дзюдо, до 90 килограммов (мужчины)

дзюдо, до 70 килограммов (женщины)

фехтование, командная ступень (мужчины)

спортивная гимнастика, многоборье (мужчины)

плавание, 100 метров вольным стилем (мужчины)

плавание, 200 метров брассом (мужчины)

плавание, 200 метров баттерфляем (мужчины)

плавание, 100 метров вольным стилем (женщины)

плавание, 1500 метров вольным стилем (женщины)

прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (женщины)

академическая гребля, парные четверки (мужчины)

академическая гребля, парные четверки (женщины)

гребной слалом, каноэ-одиночки (женщины)

серфинг (мужчины)

серфинг (женщины)

стрельба, трап (мужчины)

велоспорт, BMX-фристайл парк (мужчины)

велоспорт, BMX-фристайл парк (женщины)

триатлон, личный зачет (мужчины)

триатлон, личный зачет (женщины)

Украина будут выступать на соревнованиях по стрельбе (Сергей Кулиш), прыжков в воду (Ксения Байло, София Лискун), плавании (Александр Желтяков), парных двоек академической гребли (Игорь Хмара и Сергей Ковалев), тенниса (Марта Костюк, Надежда Киченок / Людмила Киченок), парных четверок академической гребли (Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова), гребного слалома (Виктория Ус), спортивной гимнастики (Илья Ковтун, Олег Верняев) и боксе (Айдер Абдураимов).

Где смотреть соревнования Олимпиады-2024

Соревнования Олимпийских игр в Украине будут транслировать в прямом эфире. Официальным телетранслятором турнира в Париже в Украине является Суспильне. Бесплатно соревнования онлайн будут транслировать сразу на трех платформах:

телеканале Суспильне Спорт

региональных телеканалах Суспильне

сайте Суспильне Спорт

В частности будут доступны информационно-аналитические студии. Всего будет показано по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения будут начинаться в 10 утра по киевскому времени и продлятся до полуночи.

Онлайн-трансляция соревнований 31 июля

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