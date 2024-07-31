Лидером медального зачета сейчас является Япония, а Украина занимает 35 позицию с одной бронзовой медалью. 31 июля спортсмены продолжат соревноваться за желанные олимпийские награды, пишет 24 канал.
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Пятый соревновательный день
В среду, 31 июля, соревнования состоятся сразу в 26-х видах спорта. Из них 11 будут медальными:
- дзюдо, до 90 килограммов (мужчины)
- дзюдо, до 70 килограммов (женщины)
- фехтование, командная ступень (мужчины)
- спортивная гимнастика, многоборье (мужчины)
- плавание, 100 метров вольным стилем (мужчины)
- плавание, 200 метров брассом (мужчины)
- плавание, 200 метров баттерфляем (мужчины)
- плавание, 100 метров вольным стилем (женщины)
- плавание, 1500 метров вольным стилем (женщины)
- прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (женщины)
- академическая гребля, парные четверки (мужчины)
- академическая гребля, парные четверки (женщины)
- гребной слалом, каноэ-одиночки (женщины)
- серфинг (мужчины)
- серфинг (женщины)
- стрельба, трап (мужчины)
- велоспорт, BMX-фристайл парк (мужчины)
- велоспорт, BMX-фристайл парк (женщины)
- триатлон, личный зачет (мужчины)
- триатлон, личный зачет (женщины)
Украина будут выступать на соревнованиях по стрельбе (Сергей Кулиш), прыжков в воду (Ксения Байло, София Лискун), плавании (Александр Желтяков), парных двоек академической гребли (Игорь Хмара и Сергей Ковалев), тенниса (Марта Костюк, Надежда Киченок / Людмила Киченок), парных четверок академической гребли (Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова), гребного слалома (Виктория Ус), спортивной гимнастики (Илья Ковтун, Олег Верняев) и боксе (Айдер Абдураимов).
Где смотреть соревнования Олимпиады-2024
Соревнования Олимпийских игр в Украине будут транслировать в прямом эфире. Официальным телетранслятором турнира в Париже в Украине является Суспильне. Бесплатно соревнования онлайн будут транслировать сразу на трех платформах:
- телеканале Суспильне Спорт
- региональных телеканалах Суспильне
- сайте Суспильне Спорт
В частности будут доступны информационно-аналитические студии. Всего будет показано по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения будут начинаться в 10 утра по киевскому времени и продлятся до полуночи.
Онлайн-трансляция соревнований 31 июля
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Стрельба
В 10:00 начнется соревнования по стрельбе из винтовки, 50 м.
Украину будет представлять Сергей Кулиш.