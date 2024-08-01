У п'ятницю, 26 липня, в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.

До теми П'ятий ігровий день у Парижі: онлайн-трансляція змагань Олімпіади-2024 31 липня

Розклад на 1 серпня

У середу, 31 липня, відбудеться п'ятий ігровий день в Парижі. Змагання відбудуться у 25-ти видах спорту. Із них аж дев'ять змагань будуть медальними:

дзюдо, до 100 кілограмів (чоловіки)

дзюдо, до 78 кілограмів (жінки)

фехтування, командна рапіра (жінки)

легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (чоловіки)

легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (жінки)

плавання, 200 метрів на спині (чоловіки)

плавання, 200 метрів брасом (жінки)

плавання, 200 метрів батерфляєм (жінки)

плавання, 4 х 200 метрів вільним стилем (жінки)

спортивна гімнастика, багатоборство (жінки)

гребний слалом, байдарки-одиночки (чоловіки)

академічна гребля, двійки-парні (чоловіки)

академічна гребля, двійки-парні (жінки)

академічна гребля, четвірки (чоловіки)

академічна гребля, четвірки (жінки)

стрільба, гвинтівка 50 метрів (чоловіки)

парусний спорту, скіф (чоловіки)

парусний спорту, скіф (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 1 серпня буде представлена у шести видах спорту. Але при цьому одразу у шести наших спортсменів будуть шанси на медалі. Ранній старт чекає на Ігоря Главана, Людмилу Оляновську, Марію Сахарук та Олену Собчук.

Вони братимуть участь у змаганні з ходьби. У свою чергу Сергій Куліш змагатиметься у стрільбі з гвинтівки, а Єлизавета Литвиненко почне свій шлях у турнірі з дзюдо до 78 кілограмів. Вона стартує в 1/8 фіналу, а вирішальна сутичка пройде в той же день.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 1 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 08:30 Легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (ч) Ігор Главан 10:00 Легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (ж) Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук 10:30 Стрільба, гвинтівка 50 метрів (ч) Сергій Куліш 11:00 Дзюдо, до 78 кілограмів (ж) Єлизавета Литвиненко 12:15 Стрільба з лука, одиночки (ж) Вероніка Марченко 12:20 Плавання, 50 метрів вільним стилем (ч) Владислав Бухов 14:00 Теніс, парний розряд (ж) Сарра Соррібес Тормо / Крістіна Букса – Людмила Кіченок / Надія Кіченок

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах: