У п'ятницю, 26 липня, в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.
До теми П'ятий ігровий день у Парижі: онлайн-трансляція змагань Олімпіади-2024 31 липня
Розклад на 1 серпня
У середу, 31 липня, відбудеться п'ятий ігровий день в Парижі. Змагання відбудуться у 25-ти видах спорту. Із них аж дев'ять змагань будуть медальними:
- дзюдо, до 100 кілограмів (чоловіки)
- дзюдо, до 78 кілограмів (жінки)
- фехтування, командна рапіра (жінки)
- легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (чоловіки)
- легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (жінки)
- плавання, 200 метрів на спині (чоловіки)
- плавання, 200 метрів брасом (жінки)
- плавання, 200 метрів батерфляєм (жінки)
- плавання, 4 х 200 метрів вільним стилем (жінки)
- спортивна гімнастика, багатоборство (жінки)
- гребний слалом, байдарки-одиночки (чоловіки)
- академічна гребля, двійки-парні (чоловіки)
- академічна гребля, двійки-парні (жінки)
- академічна гребля, четвірки (чоловіки)
- академічна гребля, четвірки (жінки)
- стрільба, гвинтівка 50 метрів (чоловіки)
- парусний спорту, скіф (чоловіки)
- парусний спорту, скіф (жінки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 1 серпня буде представлена у шести видах спорту. Але при цьому одразу у шести наших спортсменів будуть шанси на медалі. Ранній старт чекає на Ігоря Главана, Людмилу Оляновську, Марію Сахарук та Олену Собчук.
Вони братимуть участь у змаганні з ходьби. У свою чергу Сергій Куліш змагатиметься у стрільбі з гвинтівки, а Єлизавета Литвиненко почне свій шлях у турнірі з дзюдо до 78 кілограмів. Вона стартує в 1/8 фіналу, а вирішальна сутичка пройде в той же день.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 1 серпня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|08:30
|Легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (ч)
|Ігор Главан
|10:00
|Легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (ж)
|Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук
|10:30
|Стрільба, гвинтівка 50 метрів (ч)
|Сергій Куліш
|11:00
|Дзюдо, до 78 кілограмів (ж)
|Єлизавета Литвиненко
|12:15
|Стрільба з лука, одиночки (ж)
|Вероніка Марченко
|12:20
|Плавання, 50 метрів вільним стилем (ч)
|Владислав Бухов
|14:00
|Теніс, парний розряд (ж)
|Сарра Соррібес Тормо / Крістіна Букса – Людмила Кіченок / Надія Кіченок
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Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
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