В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

По теме Пятый игровой день в Париже: онлайн-трансляция соревнований Олимпиады-2024 31 июля

Расписание на 1 августа

В среду, 31 июля, состоится пятый игровой день в Париже. Соревнования состоятся в 25-ти видах спорта. Из них целых девять соревнований будут медальными:

  • дзюдо, до 100 килограммов (мужчины)
  • дзюдо, до 78 килограммов (женщины)
  • фехтование, командная рапира (женщины)
  • легкая атлетика, ходьба 20 километров (мужчины)
  • легкая атлетика, ходьба 20 километров (женщины)
  • плавание, 200 метров на спине (мужчины)
  • плавание, 200 метров брассом (женщины)
  • плавание, 200 метров баттерфляем (женщины)
  • плавание, 4 х 200 метров вольным стилем (женщины)
  • спортивная гимнастика, многоборье (женщины)
  • гребной слалом, байдарки-одиночки (мужчины)
  • академическая гребля, двойки-парные (мужчины)
  • академическая гребля, двойки-парные (женщины)
  • академическая гребля, четверки (мужчины)
  • академическая гребля, четверки (женщины)
  • стрельба, винтовка 50 метров (мужчины)
  • парусный спорта, скиф (мужчины)
  • парусный спорта, скиф (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 1 августа будет представлена в шести видах спорта. Но при этом сразу у шести наших спортсменов будут шансы на медали. Ранний старт ждет Игоря Главана, Людмилу Оляновскую, Марию Сахарук и Елену Собчук.

Они будут участвовать в соревновании по ходьбе. В свою очередь Сергей Кулиш будет соревноваться в стрельбе из винтовки, а Елизавета Литвиненко начнет свой путь в турнире по дзюдо до 78 килограммов. Она стартует в 1/8 финала, а решающая схватка пройдет в тот же день.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 1 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
08:30 Легкая атлетика, ходьба 20 километров (ч) Игорь Главан
10:00 Легкая атлетика, ходьба 20 километров (ж) Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук
10:30 Стрельба, винтовка 50 метров (ч) Сергей Кулиш
11:00 Дзюдо, до 78 килограммов (ж) Елизавета Литвиненко
12:15 Стрельба из лука, одиночки (ж) Вероника Марченко
12:20 Плавание, 50 метров вольным стилем (ч) Владислав Бухов
14:00 Теннис, парный разряд (ж) Сарра Соррибес Тормо / Кристина Букса Людмила Киченок / Надежда Киченок

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт