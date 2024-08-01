В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.
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Расписание на 1 августа
В среду, 31 июля, состоится пятый игровой день в Париже. Соревнования состоятся в 25-ти видах спорта. Из них целых девять соревнований будут медальными:
- дзюдо, до 100 килограммов (мужчины)
- дзюдо, до 78 килограммов (женщины)
- фехтование, командная рапира (женщины)
- легкая атлетика, ходьба 20 километров (мужчины)
- легкая атлетика, ходьба 20 километров (женщины)
- плавание, 200 метров на спине (мужчины)
- плавание, 200 метров брассом (женщины)
- плавание, 200 метров баттерфляем (женщины)
- плавание, 4 х 200 метров вольным стилем (женщины)
- спортивная гимнастика, многоборье (женщины)
- гребной слалом, байдарки-одиночки (мужчины)
- академическая гребля, двойки-парные (мужчины)
- академическая гребля, двойки-парные (женщины)
- академическая гребля, четверки (мужчины)
- академическая гребля, четверки (женщины)
- стрельба, винтовка 50 метров (мужчины)
- парусный спорта, скиф (мужчины)
- парусный спорта, скиф (женщины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 1 августа будет представлена в шести видах спорта. Но при этом сразу у шести наших спортсменов будут шансы на медали. Ранний старт ждет Игоря Главана, Людмилу Оляновскую, Марию Сахарук и Елену Собчук.
Они будут участвовать в соревновании по ходьбе. В свою очередь Сергей Кулиш будет соревноваться в стрельбе из винтовки, а Елизавета Литвиненко начнет свой путь в турнире по дзюдо до 78 килограммов. Она стартует в 1/8 финала, а решающая схватка пройдет в тот же день.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 1 августа:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|08:30
|Легкая атлетика, ходьба 20 километров (ч)
|Игорь Главан
|10:00
|Легкая атлетика, ходьба 20 километров (ж)
|Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук
|10:30
|Стрельба, винтовка 50 метров (ч)
|Сергей Кулиш
|11:00
|Дзюдо, до 78 килограммов (ж)
|Елизавета Литвиненко
|12:15
|Стрельба из лука, одиночки (ж)
|Вероника Марченко
|12:20
|Плавание, 50 метров вольным стилем (ч)
|Владислав Бухов
|14:00
|Теннис, парный разряд (ж)
|Сарра Соррибес Тормо / Кристина Букса – Людмила Киченок / Надежда Киченок
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт