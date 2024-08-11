В Париже подошли к завершению 33-е летние Олимпийские игры-2024. Соревновательная программа подошла к концу, а вечером 11 августа состоится церемония закрытия Олимпиады, пишет 24 Канал.

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Победа на финише

До последнего держалась интрига относительно страны-победителя Игр. За день до финиша Китай опережал США на одну золотую медаль, но при равном количестве этих наград явное преимущество имели американцы по серебряным медалям.

В воскресенье китаец Венвен выиграл соревнования в тяжелой атлетике, но американка Валенте была лучшей в трековых велогонках. В итоге все решило последнее соревнование по женскому баскетболу.

В нем Франция противостояла США и в итоге проиграла всего в одно очко (66:67). Таким образом американцы выиграли 40-ю золотую медаль и догнали по этому показателю Китай.

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А преимущество в серебряных наградах сделало США победителем Олимпийских игр-2024. Третье место на финише вырвала Япония, которая получила два "золота" в воскресенье.

Отметим, что Украина завершила Олимпиаду на 22 итоговом месте. Нашей сборной покорились три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды.