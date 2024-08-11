У Парижі підійшли до завершення 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. Змагальна програма добігла кінця, а ввечері 11 серпня відбудеться церемонія закриття Олімпіади, пише 24 Канал.

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Перемога на фініші

До останнього трималась інтрига щодо країни-переможця Ігор. За день до фінішу Китай випереджав США на одну золоту медаль, але за рівної кількості цих нагород явну перевагу мали американці по срібним медалям.

У неділю китаєць Венвен виграв змагання у важкій атлетиці, але американка Валенте була найкращою у трекових велогонках. У підсумку все вирішило останнє змагання з жіночого баскетболу.

У ньому Франція протистояла США і зрештою програла всього в одне очко (66:67). Таким чином американці виграли 40-у золоту медаль та наздогнали за цим показником Китай.

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А перевага у срібних нагородах зробила США переможцем Олімпійських ігор-2024. Третю сходинку на фініші вирвала Японія, яка здобула два "золота" у неділю.

Відзначимо, що Україна завершила Олімпіаду на 22 підсумковому місці. Нашій збірній підкорились три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові нагороди.