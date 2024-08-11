Вечером же состоится церемония закрытия Олимпиады в Париже. Она начнется в 22:00, сообщает 24 Канал.
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Что будет происходить на церемонии закрытия
На церемонии закрытия Олимпиады должен быть парад флагов и спортсменов. Также состоится церемония награждения, гашения олимпийского огня и выступления звезд.
Ожидается, что на закрытии могут выступить Билли Айлиш, Снуп Дог, Бейонсе и Red Hot Chili Peppers. Главной же изюминкой станет появление голливудского актера Тома Круза, который должен прыгнуть с 42-метровой крыши стадиона "Стад де Франс".
За сценарий закрытия отвечает режиссер Тома Жолли, который также организовывал открытие Олимпиады-2024.
Церемонию покажет Суспільне вещание как официальный транслятор Игр-2024. Ее можно будет посмотреть сразу на нескольких платформах:
- на телеканале Суспільне Спорт
- на Первом канале Суспільного вещания
- на местных телеканалах Суспільного вещания
- на сайте Суспільне Спорт
Напомним, что на соревнованиях в Париже сборную Украины представляли 140 спортсменов. Они соревновались в 23 видах спорта.