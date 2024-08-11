Вечером же состоится церемония закрытия Олимпиады в Париже. Она начнется в 22:00, сообщает 24 Канал.

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Что будет происходить на церемонии закрытия

На церемонии закрытия Олимпиады должен быть парад флагов и спортсменов. Также состоится церемония награждения, гашения олимпийского огня и выступления звезд.

Ожидается, что на закрытии могут выступить Билли Айлиш, Снуп Дог, Бейонсе и Red Hot Chili Peppers. Главной же изюминкой станет появление голливудского актера Тома Круза, который должен прыгнуть с 42-метровой крыши стадиона "Стад де Франс".

За сценарий закрытия отвечает режиссер Тома Жолли, который также организовывал открытие Олимпиады-2024.

Церемонию покажет Суспільне вещание как официальный транслятор Игр-2024. Ее можно будет посмотреть сразу на нескольких платформах:

на телеканале Суспільне Спорт

на Первом канале Суспільного вещания

на местных телеканалах Суспільного вещания

на сайте Суспільне Спорт

К слову. За час до церемонии закрытия Олимпиады-2024, в 21:00, состоится Олимпийская студия.

Напомним, что на соревнованиях в Париже сборную Украины представляли 140 спортсменов. Они соревновались в 23 видах спорта.