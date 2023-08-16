Сборная Украины по баскетболу начала свой путь на олимпийские игры-2024. Наша команда стартовала с предквалификационного раунда, где получила у соперников по группе Болгарию, Исландию и Турцию, пишет 24 канал.

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Первые двое подопечных Степановского переиграли, что позволило обеспечить себе выход в плей-офф. Туркам украинцы уступили, что вылилось во второе место.

Теперь же "сине-желтым" нужно стать лучшими в финальной четверке, чтобы выйти в квалификационный раунд. Определился соперник нашей команды в 1/2 финала, ею станет сборная Хорватии.

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Балканцы одержали три победы в своем квартете. В случае успеха в финале Украина будет играть против победителя другой полуфинальной пары Турция – Швеция. Игры 1/2 финала пройдут 18 августа, а финал – 20-го.

Только при двух победах наша команда выйдет в квалификационный турнир. Сама Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 г. в Париже.