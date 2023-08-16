Збірна України з баскетболу почала свій шлях на Олімпійські ігри-2024. Наша команда стартувала з предкваліфікаційного раунду, де отримала у суперники по групі Болгарію, Ісландію та Туреччину, пише 24 канал.

До теми Збірна України з баскетболу поступилася Туреччині, але пробилася в плей-оф олімпійського відбору

Перших двох підопічні Степановського переграли, що дозволило забезпечити собі вихід у плей-офф. Натомість туркам українці поступились, що вилилось у друге місце.

Тепер же "синьо-жовтим" треба стати найкращими у фінальній четвірці, щоб вийти у кваліфікаційний раунд. Визначився суперник нашої команди в 1/2 фіналу, нею стане збірна Хорватії.

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Балканці здобули три перемоги у своєму квартеті. В разі успіху у фіналі Україна гратиме проти переможця іншої півфінальної пари Туреччина – Швеція. Ігри 1/2 фіналу відбудуться 18 серпня, а фінал – 20-го.

Тільки за умови двох перемог наша команда вийде у кваліфікаційний турнір. Сама Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі.