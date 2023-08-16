После неожиданного выхода на чемпионат мира у команды возникли проблемы с финансированием для участия в соревнованиях. Однако маленькая африканская страна не намерена опускать руки.

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Команда Кабо-Верде уверенно идет к своей мечте

Сборная Кабо-Верде в рамках подготовки к своему дебюту на ЧМ запустила собственную фандрейзинговую кампанию, с которой отправилась в США.

Отмечается, что американский штат Массачусетс насчитывает значительное кабо-вердийское местное сообщество. Команда встретилась с ее представителями в Бостоне, а также в течение недели организовывает разные общественные мероприятия, на которых собирает деньги для участия в чемпионате мира.



Местная община в Бостоне присоединилась к поддержке сборной Кабо-Верде / фейсбук команды



Милая фанатка Кабо-Верде также присоединилась к сбору / фейсбук команды

В рамках тура африканцы также сыграют товарищеский матч с командой государственного университета в Бриджвотере, который имеет тесные связи с правительством Кабо-Верде.

Отметим. Кабо-Верде является одной из пяти африканских сборных, пробившихся на ЧМ-2023. Но выделяет ее то, что она самая маленькая страна в истории, которая отбиралась на самый престижный турнир по баскетболу. Население Кабо-Верде составляет менее 600 тысяч человек.

Свои матчи группового раунда сборная Кабо-Верде будет проводить в японской Окинаве. С учетом того, что сборная Украины не прошла на турнир, заняв пятое место в квалификационной группе, болельщикам баскетбола советуем наблюдать за африканскими мечтателями, которые уже вошли в историю

Что известно о сборной Кабо-Верде

Бронзовые призеры Афробаскета-2017. Занимают четвертое место в рейтинге среди сильнейших команд континента. Вместе с Латвией, Грузией и Южным Суданом являются дебютантами соревнований. 26 августа должны провести свой первый матч на турнире против Грузии, 28-го встретятся с Венесуэлой, а 30-го завершат групповой этап против грозной Словении.