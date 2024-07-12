Уже 26 июля в Париже стартуют Олимпийские игры-2024. Украина будет представлена на соревнованиях 140 спортсменами в 26-ти видах спорта.

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Олимпийский отдых

Болельщики уже ждут начала Олимпиады, поэтому Министерство молодежи и спорта подготовило сюрприз для желающих. В Киеве будет открыта официальная фан-зона к Играм.

Местом расположения была выбрана территория ВДНХ (проспект Глушкова, 1). Открытие запланировано на среду, 24 июля, на 16:00. Участие в церемонии примет посол Франции Гаэль Весьер. Посетителей ждут:

прямые трансляции событий на Олимпийских играх

мастер-классы

занятия и лекции от UNICEF

спортивные локации

детский летний лагерь

матчи звезд футбола в формате 3 на 3

автограф-сессии

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Также в фан-зоне можно будет посмотреть вживую матчи с участием олимпийской футбольной сборной. 24 июля команда Ротаня будет играть против Ирака (начало – в 20:00), 27-го числа – против Марокко (18:00) и 30 июля – против Аргентины (18:00). Сама фан-зона будет действовать до 4 августа, а Игры – до 11-го числа.