Вже 26 липня у Парижі стартують Олімпійські ігри-2024. Україна буде представлена на змаганнях 140 спортсменами у 26-ти видах спорту.

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Олімпійський відпочинок

Вболівальники вже чекають на початок Олімпіади, тому Міністерство молоді та спорту підготувало сюрприз для охочих. У Києві буде відкрита офіційна фан-зона до Ігор.

Місцем розташування була обрана територія ВДНГ (проспект Глушкова, 1). Відкриття заплановане на середу, 24 липня, на 16:00. Участь у церемонії візьме посол Франції Гаель Весьєр. На відвідувачів чекають:

прямі трансляції подій на Олімпійських іграх

майстер-класи

заняття та лекції від UNICEF

спортивні локації

дитячий літній табір

матчі зірок футболу у форматі 3 на 3

автограф-сесії

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Також у фан-зоні можна буде подивитися наживо матчі за участю олімпійської футбольної збірної. 24 липня команда Ротаня гратиме проти Іраку (початок – о 20:00), 27-го числа – проти Марокко (18:00) та 30 липня – проти Аргентини (18:00). Сама фан-зона буде діяти до 4 серпня, а Ігри – до 11-го числа.