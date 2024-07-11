26 июля в Париже начнутся Олимпийские игры. В главном летнем мультиспортивном форуме четырехлетия примут участие украинские атлеты.

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140 спортсменов представят Украину

В состав официальной делегации вошли 297 человек, в том числе 140 спортсменов и спортсменок. Сборная Украины будет представлена в 26-ти из 32-х дисциплин, которые входят в программу Олимпиады-2024.

Состав участников был сформирован в соответствии с международными квалификационными требованиями и национальной системой отбора. Впервые в истории Украины в Олимпийских играх примет участие футбольная команда.

Поименная заявка сборной Украины

Бадминтон: Полина Бугрова

Полина Бугрова Бокс: Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский, Александр Хижняк

Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский, Александр Хижняк Борьба: Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (вольная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская)

Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (вольная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская) Брейкинг: Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов

Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов Тяжелая атлетика: Камила Конотоп

Камила Конотоп Велосипедный спорт: Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк

Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк Гребной слалом: Виктория Ус

Виктория Ус Академическая гребля: Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Станислав Ковалев, Анастасия Коженкова, Игорь Хмара

Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Станислав Ковалев, Анастасия Коженкова, Игорь Хмара Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семикин, Игорь Трунов

Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семикин, Игорь Трунов Спортивная гимнастика: Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной

Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной Художественная гимнастика: Диана Баева, Мария Высочанская, Алина Мельник, Таисия Онофрийчук, Валерия Перемета, Кира Ширикина

Диана Баева, Мария Высочанская, Алина Мельник, Таисия Онофрийчук, Валерия Перемета, Кира Ширикина Дзюдо: Дарья Белодед, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов, Богдан Ядов

Дарья Белодед, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов, Богдан Ядов Легкая атлетика: Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Даниил Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Татьяна Мельник, Людмила Оляновская, Александр Погорелко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук, Марьяна Шостак

Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Даниил Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Татьяна Мельник, Людмила Оляновская, Александр Погорелко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук, Марьяна Шостак Плавание: Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова

Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова Синхронное плавание: Владислава Алексиива, Марина Алексиива

Владислава Алексиива, Марина Алексиива Скалолазание: Ярослав Ткач, Евгения Казбекова

Ярослав Ткач, Евгения Казбекова Прыжки в воду: Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесарь, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа

Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесарь, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа Стрельба из лука: Вероника Марченко, Михаил Усач

Вероника Марченко, Михаил Усач Пулевая стрельба: Виктор Банькив, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич, Сергей Кулиш

Виктор Банькив, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич, Сергей Кулиш Стендовая стрельба: Ирина Маловичко

Ирина Маловичко Современное пятиборье: Александр Товкай, Владислав Чекан, Валерия Перемыкина

Александр Товкай, Владислав Чекан, Валерия Перемыкина Теннис: Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская Настольный теннис: Саломея Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцкая

Саломея Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцкая Фехтование: Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Власть Харькова

Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Власть Харькова Футбол: Арсений Батагов, Максим Брагару, Владислав Великан, Георгий Ермаков, Дмитрий Крыськив, Илья Крупский, Игорь Краснопир, Александр Мартынюк, Николай Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинский, Владимир Салюк, Даниил Сикан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Олег Федор, Кирилл Фесюн, Максим Хлань

Напомним, что Олимпийские игры в 2024 году продлятся в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будет разыграно 329 комплектов наград.

На предыдущей летней Олимпиаде в Токио украинские спортсмены завоевали 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.