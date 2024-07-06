Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако представители враждебных стран должны соответствовать критериям "нейтральности", в частности не поддерживать войну в Украине.

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Допущенные "нейтральные" поддерживают войну в Украине

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный написали письмо в Международный олимпийский комитет.

В нем указан список спортсменов, которые поддерживают полномасштабное вторжение России в Украину и политику президента Владимира Путина. В частности украинские функционеры добавили, что атлеты не соответствуют достаточным критериям для получения статуса "индивидуального нейтрального атлета".

В письме говорится о таких спортсменах: Алан Остаев (Борьба), Магомед Муртазалиев (Борьба), Арслан Багаев (Борьба), Алина Касабиева (Борьба), Наталья Малышева (Борьба), Абдула Курбанов (Борьба), Начин Монгуш (Борьба), Иван Литвинович (Прыжки на батуте), Анжела Бладцева (Прыжки на батуте), Дарья Чуприс (Стрельба), Анна Церах (Велоспорт), Георгий Гуртсиев (Тхэквондо), Анастасия Шкурдай (Плавание), Иван Штиль (Гребля на каноэ), Алексей Коровашков (Гребля на каноэ). Также в письме приведены доказательства.

Отметим. Российские и белорусские спортсмены будут представлены только в индивидуальных видах спорта и будут иметь статус "индивидуальный нейтральный атлет". Спортсменам и журналистам враждебных стран запрещено использовать и носить любую национальную символику.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 начнутся 26 июля в Париже и продлятся до 9 августа.