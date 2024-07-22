Олимпийские игры-2024: все, что стоит знать о главных спортивных соревнованиях в Париже

Столица Франции готовится к открытию летних Олимпийских игр. Нашу страну на соревнованиях представят почти полторы сотни атлетов.

В пятницу, 26 июля, в Париже стартуют уже 33-е летние Олимпийские игры. Соревнования соберут лучших атлетов со всего мира. 24 Канал рассказывает основную информацию об Олимпиаде-2024.

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Где и когда пройдут Игры

В 2017 году Международный олимпийский комитет определил столицу Франции как организатора Олимпиады-2024. Конкуренции у Парижа почти не было. Свои заявки подавали Гамбург, Рим и Будапешт, но еще до начала избирательного процесса эти города сняли свои кандидатуры.

Единственным конкурентом считался Лос-Анджелес. Однако МОК решил удовлетворить все стороны и отдал американскому городу Игры-2028. В свою очередь Олимпиада-2024 пройдет в Париже и пригороде столицы с 26 июля по 11 августа.

Для Франции и Парижа это уже третьи летние Олимпийские игры в истории. Ранее столица крупнейшей страны ЕС принимала Олимпиаду в 1900 и 1924 годах. Кроме того, французы трижды хозяйничали на зимних Олимпиадах – в 1924 (Шамони), 1968 (Гренобль) и 1992 (Альбервиль) годах

На организацию Игр было выделено около 9 миллиардов евро. Это не является рекордом, ведь из-за пандемии коронавируса Олимпиада-2020 в Токио вылилась в более чем 15 миллиардов.

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Виды спорта на Играх-2024

На Олимпиаде в Париже будет разыграно 329 комплектов наград. Программа соревнований будет включать 32 вида спорта:

футбол

баскетбол

баскетбол 3х3

волейбол

волейбол пляжный

гандбол

теннис

настольный теннис

гольф

хоккей на траве

регби-7 плавание

прыжки в воду

синхронное плавание

водное поло

академическая гребля

гребля на байдарках и каноэ

парусный спорт

серфинг Велоспорт: ВМХ

ВМХ-фристайл

маунтинбайк

трековые гонки

шоссейные гонки Стрельба: пулевая

стендовая

из лука Конный спорт: выездка

конкур

троеборье лёгкая атлетика

тяжёлая атлетика

художественная гимнастика

спортивная гимнастика

прыжки на батуте бокс

дзюдо

вольная борьба

греко-римская борьба

тхэквондо

современное пятиборье бадминтон

фехтование

триатлон

скейтбординг

спортивное скалолазание

брейк-данс

Страны и участники

На турнир приедут почти 11 тысяч спортсменов. Если быть точным, то 10 714 атлетов из 206 стран мира. МОК не пригласил на Олимпийские игры Россию и Беларусь из-за полномасштабной войны в Украине.

Впрочем, представители этих стран смогут присутствовать на Играх в качестве нейтральных спортсменов. Для этого им необходимо пройти проверку и доказать неподдержку войны в Украине, а также непричастность к военным структурам.

Ожидается, что таких "нейтралов" будет 31 спортсмен. Больше всего же атлетов отправили США и Франция – 592 и 573 соответственно. Также более 400 спортсменов будут иметь Австралия, Германия и Италия.

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Представительство Украины

Украина же отправила на Олимпиаду 140 спортсменов, что является 20-ым показателем из всех стран мира. К сожалению, это антирекорд по количеству украинских атлетов на ОИ, но стоит также делать поправку на военное положение.

Наша страна будет представлена в 23-х видах спорта. Среди них будет и футбол, для Украины выступление в мужском олимпийском турнире станет дебютным в истории.

Все украинские спортсмены на Олимпиаде-2024:

Бадминтон: Полина Бугрова

Полина Бугрова Бокс: Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский, Александр Хижняк

Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский, Александр Хижняк Борьба: Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (вольная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская)

Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (вольная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская) Брейкинг: Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов

Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов Тяжелая атлетика: Камила Конотоп

Камила Конотоп Велосипедный спорт: Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк

Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк Гребной слалом: Виктория Ус

Виктория Ус Академическая гребля: Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Станислав Ковалев, Анастасия Коженкова, Игорь Хмара

Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Станислав Ковалев, Анастасия Коженкова, Игорь Хмара Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семикин, Игорь Трунов

Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семикин, Игорь Трунов Спортивная гимнастика: Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной

Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной Художественная гимнастика: Диана Баева, Мария Высочанская, Алина Мельник, Таисия Онофрийчук, Валерия Перемета, Кира Ширикина

Диана Баева, Мария Высочанская, Алина Мельник, Таисия Онофрийчук, Валерия Перемета, Кира Ширикина Дзюдо: Дарья Белодед, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов, Богдан Ядов

Дарья Белодед, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов, Богдан Ядов Легкая атлетика: Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Даниил Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Татьяна Мельник, Людмила Оляновская, Александр Погорелко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук, Марьяна Шостак

Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Даниил Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Татьяна Мельник, Людмила Оляновская, Александр Погорелко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук, Марьяна Шостак Плавание: Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова

Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова Синхронное плавание: Владислава Алексиива, Марина Алексиива

Владислава Алексиива, Марина Алексиива Скалолазание: Ярослав Ткач, Евгения Казбекова

Ярослав Ткач, Евгения Казбекова Прыжки в воду: Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесарь, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа

Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесарь, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа Стрельба из лука: Вероника Марченко, Михаил Усач

Вероника Марченко, Михаил Усач Пулевая стрельба: Виктор Банькив, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич, Сергей Кулиш

Виктор Банькив, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич, Сергей Кулиш Стендовая стрельба: Ирина Маловичко

Ирина Маловичко Современное пятиборье: Александр Товкай, Владислав Чекан, Валерия Перемыкина

Александр Товкай, Владислав Чекан, Валерия Перемыкина Теннис: Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская Настольный теннис: Соломия Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцкая

Соломия Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцкая Фехтование: Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол: Арсений Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгий Ермаков, Дмитрий Крыськив, Илья Крупский, Игорь Краснопир, Александр Мартынюк, Николай Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинский, Владимир Салюк, Даниил Сикан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Олег Федор, Кирилл Фесюн, Максим Хлань

Символы Олимпийских игр-2024

На логотипе Олимпиады изображен олимпийский огонь внутри золотой медали. Также нашлось место для губ символа Французской республики Марианны. Они являются данью уважения женщинам, которые впервые выступили на Играх в 1900 году как раз в Париже.



Логотип Олимпийских игр-2024 / Фото Los Angeles Times

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В свою очередь талисманом Олимпийских игр-2024 стали фригийская шляпа по имени Фриги. Она также является ярким символом Французской Республики и имеет значение свободы для французов.



Как выглядит маскот Игр-2024 / Фото Getty Images

Кроме того, в начале 2024 года МОК представил медали, которыми будут награждаться призеры Олимпиады. Все они будут иметь в себе металл (золото, серебро или бронзу), который когда-то был частью символа Франции Эйфелевой башни.

Видео представления медалей ОИ-2024:

Где смотреть Олимпиаду-2024

Главные события Олимпийских игр будут показаны в Украине в прямом эфире. Официальным телетранслятором Олимпиады-2024 в Украине является Суспільне. Бесплатно соревнования онлайн будут транслировать сразу на трех платформах:

телеканале Суспільне Спорт

региональных телеканалах Суспільного

сайт Суспільне Спорт

Также ежедневно транслятор будет предлагать информационно-аналитические студии. Всего будет показано по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения будут начинаться в 10 утра по киевскому времени и продлятся до полуночи.