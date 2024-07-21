Уже в среду, 24 июля, во Франции стартует футбольный турнир на Олимпийских играх-2024. В мужском соревновании примут участие 16 сборных со всего мира.

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Самые дорогие сборные

Тренеры команд ограничены в выборе состава на турнира. Коучи могут пригласить 22 игроков в возрасте до 23-х лет. При этом до трех из них могут не подпадать под возрастной лимит.

Тем не менее, наставники могут вызывать даже звезд мирового масштаба. По данным Transfermarkt, общая стоимость всех 16-ти сборных на Олимпиаде-2024 составит 1,54 миллиарда евро.

Самой дорогой оказалась сборная-хозяйка Франция, состав "Ле Бле" оценивается в 411,6 миллиона евро. Позади нее идут испанцы, а замыкают топ-четверку соперники Украины по группе – Аргентина и Марокко.

Сама же команда Ротаня оценена в 30,85 миллиона евро, занимая восьмую строчку в ценовом рейтинге. К слову, еще один соперник "сине-желтых" по квартету Ирак является самой дешевой сборной турнира.

Рейтинг олимпийских сборных по цене:

  1. Франция – 411,60 миллиона евро
  2. Испания – 370,30 миллиона евро
  3. Аргентина – 247,55 миллиона евро
  4. Марокко – 165,10 миллиона евро
  5. США – 81,70 миллиона евро
  6. Парагвай – 53,60 миллиона евро
  7. Израиль – 51,85 миллиона евро
  8. Украина – 30,85 миллиона евро
  9. Узбекистан – 26,55 миллиона евро
  10. Япония – 22,60 миллиона евро
  11. Гвинея – 14,30 миллиона евро
  12. Египет – 13,73 миллиона евро
  13. Мали – 10,93 миллиона евро
  14. Доминиканская Республика – 10,53 миллиона евро
  15. Новая Зеландия – 7,53 миллиона евро
  16. Ирак – 5,75 миллиона евро

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Рейтинг игроков

При этом в рейтинге самых дорогих футболистов на Олимпийских играх нет ни одного представителя Украины. Нашими наиболее ценными игроками являются Даниил Сикан и Дмитрий Крыськив из Шахтера.

Топ-5 самых дорогих игроков олимпийской сборной Украины:

  1. Даниил Сикан (Шахтер) – 7 миллионов евро
  2. Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 7 миллионов евро
  3. Максим Таловеров (ЛАСК) – 2,5 миллиона евро
  4. Арсений Батагов (Заря) – 2 миллиона евро
  5. Валентин Рубчинский (Динамо) – 1,8 миллиона евро

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Рейтинг самых дорогих футболистов Олимпиады возглавляют звезды наших соперников по группе – аргентинец Хулиан Альварес и марокканец Ашраф Хакими. Топ-тройку замыкает француз Майкл Олисе, который этим летом сменил Кристал Пэлас на Баварию.

Топ-12 самых дорогих футболистов олимпийского турнира:

ИГРОК СТРАНА КЛУБ ЦЕНА
1 Хулиан Альварес Аргентина Манчестер Сити 90 млн евро
2 Ашраф Хакими Марокко ПСЖ 60 млн евро
3 Майкл Олисе Франция Бавария 55 млн евро
4 Кастелло Лукеба Франция Лейпциг 40 млн евро
5 Алекс Баэна Испания Вильярреал 40 млн евро
6 Саму Омородион Испания Атлетико 35 млн евро
7 Дезире Дуэ Франция Ренн 30 млн евро
8 Пау Кубарси Испания Барселона 30 млн евро
9 Кристиан Москера Испания Валенсия 30 млн евро
10 Биляль Эль-Ханнусс Марокко Генк 30 млн евро
11 Фермин Лопес Испания Барселона 30 млн евро
12 Энцо Мийо Франция Штутгарт 30 млн евро