Уже в среду, 24 июля, во Франции стартует футбольный турнир на Олимпийских играх-2024. В мужском соревновании примут участие 16 сборных со всего мира.
По теме Сборная Украины по футболу впервые сыграет на Олимпиаде: какие шансы на золото: какие шансы на золото
Самые дорогие сборные
Тренеры команд ограничены в выборе состава на турнира. Коучи могут пригласить 22 игроков в возрасте до 23-х лет. При этом до трех из них могут не подпадать под возрастной лимит.
Тем не менее, наставники могут вызывать даже звезд мирового масштаба. По данным Transfermarkt, общая стоимость всех 16-ти сборных на Олимпиаде-2024 составит 1,54 миллиарда евро.
Самой дорогой оказалась сборная-хозяйка Франция, состав "Ле Бле" оценивается в 411,6 миллиона евро. Позади нее идут испанцы, а замыкают топ-четверку соперники Украины по группе – Аргентина и Марокко.
Сама же команда Ротаня оценена в 30,85 миллиона евро, занимая восьмую строчку в ценовом рейтинге. К слову, еще один соперник "сине-желтых" по квартету Ирак является самой дешевой сборной турнира.
Рейтинг олимпийских сборных по цене:
- Франция – 411,60 миллиона евро
- Испания – 370,30 миллиона евро
- Аргентина – 247,55 миллиона евро
- Марокко – 165,10 миллиона евро
- США – 81,70 миллиона евро
- Парагвай – 53,60 миллиона евро
- Израиль – 51,85 миллиона евро
- Украина – 30,85 миллиона евро
- Узбекистан – 26,55 миллиона евро
- Япония – 22,60 миллиона евро
- Гвинея – 14,30 миллиона евро
- Египет – 13,73 миллиона евро
- Мали – 10,93 миллиона евро
- Доминиканская Республика – 10,53 миллиона евро
- Новая Зеландия – 7,53 миллиона евро
- Ирак – 5,75 миллиона евро
Читайте также Почти 9 миллионов посетителей: Олимпиада-2024 в Париже уже побила рекорд по продаже билетов
Рейтинг игроков
При этом в рейтинге самых дорогих футболистов на Олимпийских играх нет ни одного представителя Украины. Нашими наиболее ценными игроками являются Даниил Сикан и Дмитрий Крыськив из Шахтера.
Топ-5 самых дорогих игроков олимпийской сборной Украины:
- Даниил Сикан (Шахтер) – 7 миллионов евро
- Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 7 миллионов евро
- Максим Таловеров (ЛАСК) – 2,5 миллиона евро
- Арсений Батагов (Заря) – 2 миллиона евро
- Валентин Рубчинский (Динамо) – 1,8 миллиона евро
Стоит знать Олимпиада-2024: где в Украине бесплатно смотреть соревнования в Париже
Рейтинг самых дорогих футболистов Олимпиады возглавляют звезды наших соперников по группе – аргентинец Хулиан Альварес и марокканец Ашраф Хакими. Топ-тройку замыкает француз Майкл Олисе, который этим летом сменил Кристал Пэлас на Баварию.
Топ-12 самых дорогих футболистов олимпийского турнира:
|№
|ИГРОК
|СТРАНА
|КЛУБ
|ЦЕНА
|1
|Хулиан Альварес
|Аргентина
|Манчестер Сити
|90 млн евро
|2
|Ашраф Хакими
|Марокко
|ПСЖ
|60 млн евро
|3
|Майкл Олисе
|Франция
|Бавария
|55 млн евро
|4
|Кастелло Лукеба
|Франция
|Лейпциг
|40 млн евро
|5
|Алекс Баэна
|Испания
|Вильярреал
|40 млн евро
|6
|Саму Омородион
|Испания
|Атлетико
|35 млн евро
|7
|Дезире Дуэ
|Франция
|Ренн
|30 млн евро
|8
|Пау Кубарси
|Испания
|Барселона
|30 млн евро
|9
|Кристиан Москера
|Испания
|Валенсия
|30 млн евро
|10
|Биляль Эль-Ханнусс
|Марокко
|Генк
|30 млн евро
|11
|Фермин Лопес
|Испания
|Барселона
|30 млн евро
|12
|Энцо Мийо
|Франция
|Штутгарт
|30 млн евро