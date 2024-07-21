Уже в среду, 24 июля, во Франции стартует футбольный турнир на Олимпийских играх-2024. В мужском соревновании примут участие 16 сборных со всего мира.

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Самые дорогие сборные

Тренеры команд ограничены в выборе состава на турнира. Коучи могут пригласить 22 игроков в возрасте до 23-х лет. При этом до трех из них могут не подпадать под возрастной лимит.

Тем не менее, наставники могут вызывать даже звезд мирового масштаба. По данным Transfermarkt, общая стоимость всех 16-ти сборных на Олимпиаде-2024 составит 1,54 миллиарда евро.

Самой дорогой оказалась сборная-хозяйка Франция, состав "Ле Бле" оценивается в 411,6 миллиона евро. Позади нее идут испанцы, а замыкают топ-четверку соперники Украины по группе – Аргентина и Марокко.

Сама же команда Ротаня оценена в 30,85 миллиона евро, занимая восьмую строчку в ценовом рейтинге. К слову, еще один соперник "сине-желтых" по квартету Ирак является самой дешевой сборной турнира.

Рейтинг олимпийских сборных по цене:

Франция – 411,60 миллиона евро Испания – 370,30 миллиона евро Аргентина – 247,55 миллиона евро Марокко – 165,10 миллиона евро США – 81,70 миллиона евро Парагвай – 53,60 миллиона евро Израиль – 51,85 миллиона евро Украина – 30,85 миллиона евро Узбекистан – 26,55 миллиона евро Япония – 22,60 миллиона евро Гвинея – 14,30 миллиона евро Египет – 13,73 миллиона евро Мали – 10,93 миллиона евро Доминиканская Республика – 10,53 миллиона евро Новая Зеландия – 7,53 миллиона евро Ирак – 5,75 миллиона евро

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Рейтинг игроков

При этом в рейтинге самых дорогих футболистов на Олимпийских играх нет ни одного представителя Украины. Нашими наиболее ценными игроками являются Даниил Сикан и Дмитрий Крыськив из Шахтера.

Топ-5 самых дорогих игроков олимпийской сборной Украины:

Даниил Сикан (Шахтер) – 7 миллионов евро Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 7 миллионов евро Максим Таловеров (ЛАСК) – 2,5 миллиона евро Арсений Батагов (Заря) – 2 миллиона евро Валентин Рубчинский (Динамо) – 1,8 миллиона евро

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Рейтинг самых дорогих футболистов Олимпиады возглавляют звезды наших соперников по группе – аргентинец Хулиан Альварес и марокканец Ашраф Хакими. Топ-тройку замыкает француз Майкл Олисе, который этим летом сменил Кристал Пэлас на Баварию.

Топ-12 самых дорогих футболистов олимпийского турнира: