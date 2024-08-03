Среди спортсменов, которые защищают Украину есть немалое количество чемпионов Европы и мира, призеров и участников Олимпийских игр. Один из игроков молодежной сборной Украины U-23 успел отслужить в рядах Вооруженных Сил Украины.

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Владислав Великан в ВСУ

Игрок футбольного клуба Колос из Ковалевки и участник Олимпийских игр-2024 в Париже Владислав Великан рассказал, что служил в Силах обороны Украины. Он единственный в составе украинской молодежки U-23 кто участвовал в боевых действиях.

С первых дней вторжения пошел в тероборону. Сначала был в Киеве, потом отправили на обучение и дальше были в Краматорске. Около 8 месяцев был на фронте, из них два – на передке. Ты лучше понимаешь, что такое война, когда ты приезжаешь туда,

– рассказал Великан.

Владислав также рассказал о том, что там вообще другая жизнь. Партнеры по сборной, конечно, расспрашивали, но он был там всего пару месяцев, сказал футболист. В ВСУ есть те, кто постоянно на передовой, поэтому их надо спрашивать о цене жизни.

По состоянию на июль 2024 года была зафиксирована гибель 487 спортсменов за время российско-украинской войны. Также Россия разрушила около пятисот объектов спортивной инфраструктуры в различных областях Украины.