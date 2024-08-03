Серед спортсменів, які захищають Україну є чимала кількість чемпіонів Європи та світу, призерів та учасників Олімпійських ігор. Один з гравців молодіжної збірної України U-23 встиг відслужити у лавах Збройних Сил України.

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Владислав Велетень у ЗСУ

Гравець футбольного клубу Колос з Ковалівки та учасник Олімпійських ігор-2024 в Парижі Владислав Велетень розповів, що служив у Силах оборони України. Він єдиний у складі української молодіжки U-23 хто брав участь у бойових діях.

З перших днів вторгнення пішов до тероборони. Спершу був у Києві, потім відправили на навчання і далі були у Краматорську. Близько 8 місяців був на фронті, з них два – на передку. Ти краще розумієш, що таке війна, коли ти приїжджаєш туди,

– розповів Велетень.

Владислав також розповів про те, що там взагалі інше життя. Партнери по збірній, звісно, розпитували, але він був там всього пару місяців, сказав футболіст. У ЗСУ є ті, хто постійно на передовій, тому їх треба питати про ціну життя.

Станом на липень 2024 року було зафіксовано загибель 487 спортсменів за час російсько-української війни. Також Росія зруйнувала біля п'ятиста об'єктів спортивної інфраструктури у різних областях України.