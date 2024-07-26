Сейчас известно о том, что в рядах Вооруженных Сил Украины более 4000 спортсменов. Среди защищающих страну от агрессора чемпионы Европы, мира и участники Олимпийских Игр.

Читайте также Пошел по зову сердца: чемпион Украины по баскетболу присоединился в ряды ВСУ

Россияне только вредят

Сообщают, что на российско-украинской погибло 487 спортсменов. Многие атлеты получили тяжелые ранения и стали инвалидами.

Вражеская страна также разрушает спортивную инфраструктуру Украины. Всего разрушено 174 зала, 102 спортивные школы и базы, 77 стадионов, 61 спортивная площадка, 52 спортивных комплекса. Наибольшее количество разрушенных спортивных объектов в Харькове и Харьковской области – 169.

Напомним, что Олимпиада пропагандирует мир и на ней выступают россияне и белорусы, хотя и под нейтральными флагами. Из-за агрессии со стороны вражеской страны многие украинские спортсмены не смогут поехать на желанные Олимпийские Игры.

Сегодня, 26 июля, начинается летняя Олимпиада-2024 в Париже. Время церемонии открытия 20:30 по киевскому времени.