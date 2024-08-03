Британская благотворительная организация British Ukrainian Aid совместно с волонтерами оказывает гуманитарную и медицинскую помощь нашей стране. К мощному мероприятию присоединились Валерий Залужный и Александр Усик.

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О чем говорили Усик и Залужный

Украинский боксер поделился подробностями встречи с легендарным генералом.

Это была невероятная встреча с Валерием Федоровичем – нашим "железным генералом". Британский фонд в очередной раз помогает Украине. Мы отправили около 50 эвакуационных автомобилей для ВСУ. Я благодарен украинскому народу и британцам, которые нам помогают. Это замечательно,

– рассказал Усик.

Отметим, что Залужный и Усик провожали колонну автомобилей в Украину. К сбору присоединились неравнодушные жители Великобритании. Эти транспортные средства помогут спасать жизни украинцев и доставлять гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии.

Напомним, что Валерий Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года. В мае Президент Украины Владимир Зеленский назначил "железного генерала" послом в Великобританию.