Олимпийская сборная Украины сыграет на турнире во Франции: календарь, соперники и даты матчей
Сборная Украины U-23 проведет неплохую подготовку к выступлению на Олимпийских играх-2024. В июне подопечные Ротаня проведут пять спаррингов на полях французского Тулона.
В этом году в украинском футболе появилась олимпийская сборная Украины. Это произошло благодаря выходу молодежной команды U-21 в полуфинал Евро-2023 и завоеванию путевки на Олимпиаду-2024.
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Товарищеский турнир во Франции
В июне команда Руслана Ротаня проведет подготовительный сбор к турниру. Украина примет участие в ежегодном турнире Мориса Ревелло, который пройдет в Тулоне.
Участие в нем примут десять сборных U-23, которые разбиты на две группы по пять команд. Соперниками "сине-желтых" станут команды Италии, Египта, Панамы и Японии. Календарь для украинцев выглядит так:
- 4 июня, 19:00. Египет – Украина
- 6 июня, 16:00. Украина – Италия
- 8 июня, 18:30. Украина – Панама
- 10 июня, 15:30. Украина – Япония
В другой группе будут играть Франция, Мексика, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар и Южная Корея. В зависимости от места в группе Украина проведет еще один матч за одно из мест:
- 14 июня, 15:00. Матч за 9 место
- 14 июня, 19:00. Матч за 7 место
- 15 июня, 15:30. Матч за 5 место
- 16 июня, 16:00. Матч за 3 место
- 16 июня, 19:15. Финал
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Напомним, что в марте олимпийская сборная Украины уже сыграла первый в своей истории матч как раз против одного из соперников по турниру Мориса Ревелло. Команда Руслана Ротаня в экспериментальном составе уступила Японии (0:2).
На групповой стадии олимпийского футбольного турнира "сине-желтые" будут противостоять Аргентине, Марокко и третьей команде из Азии. Само соревнование пройдет с 24 июля по 9 августа.