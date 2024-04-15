Цього року в українському футболі з'явилась олімпійська збірна України. Це сталось завдяки виходу молодіжної команди U-21 у півфінал Євро-2023 та завоюванню путівки на Олімпіаду-2024.

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Товариський турнір у Франції

У червні команда Руслана Ротаня проведе підготовчий збір до турніру. Україна візьме участь у щорічному турнірі Моріса Ревелло, який пройде у Тулоні.

Участь у ньому візьмуть десять збірних U-23, які розбиті на дві групи по п'ять команд. Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Італії, Єгипту, Панами та Японії. Календар для українців виглядає так:

4 червня, 19:00 . Єгипет – Україна

. Єгипет – Україна 6 червня, 16:00 . Україна – Італія

. Україна – Італія 8 червня, 18:30 . Україна – Панама

. Україна – Панама 10 червня, 15:30. Україна – Японія

В іншій групі гратимуть Франція, Мексика, Саудівська Аравія, Кот-д'Івуар та Південна Корея. В залежності від місця в групі Україна проведе ще один матч за одне із місць:

14 червня, 15:00 . Матч за 9 місце

. Матч за 9 місце 14 червня, 19:00 . Матч за 7 місце

. Матч за 7 місце 15 червня, 15:30 . Матч за 5 місце

. Матч за 5 місце 16 червня, 16:00 . Матч за 3 місце

. Матч за 3 місце 16 червня, 19:15. Фінал

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Нагадаємо, що у березні олімпійська збірна України вже відіграла перший у своїй історії матч як раз проти одного з суперників по турніру Моріса Ревелло. Команда Руслана Ротаня у експериментальному складі поступилась Японії (0:2).

На груповій стадії олімпійського футбольного турніру "синьо-жовті" протистоятимуть Аргентині, Марокко та третій команді з Азії. Саме змагання пройде з 24 липня по 9 серпня.