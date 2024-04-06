Этим летом в Париже пройдут Олимпийские игры-2024. Внимание футбольных фанатов будет приковано к футбольному турниру, в котором примут участие 16 сборных со всего мира.

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Маскерано выбрал других

Одним из главных фаворитов соревнования является команда Аргентины, которой руководит известный экс-игрок Ливерпуля и Барселоны Хавьер Маскерано. Ожидалось, что на Олимпиаду в составе команды отправится и восьмикратный обладатель Золотого Мяча Лионель Месси.

Каждая команда должна заявить на турнир игроков в возрасте до 23 лет, однако есть также возможность сделать три исключения для футболистов любого возраста. Один из этих слотов и должен был бы занять 36-летний Месси.

Однако, как сообщают аргентинские СМИ, Лионель отказался от участия на Играх. Причиной является плотный график форварда Интер Майами, который тем же летом еще и примет участие на Копа Америка.

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Ожидается, что "свободные" от возрастного ограничения слоты займут вратарь Эмилиано Мартинес (31 год), защитник Николас Отаменди (36 лет) и нападающий Хулиан Альварес (24 года). Напомним, что Аргентина будет играть в группе вместе с Украиной, Марокко, а также одной из азиатских сборных.

Справка. Футбольный турнир среди мужчин пройдет с 24 июля по 9 августа на полях Франции. Украина будет играть групповые матчи в Лионе и Сент-Этьенне.