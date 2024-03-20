В среду, 20 марта, в Париже состоялась торжественная церемония жеребьевки футбольных турниров Олимпийских игр-2024. Сборная Украины получила в соперники Аргентину, Марокко и третьего представителя Азии, который определится в мае.
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Когда и с кем сыграет Украина на Олимпиаде-2024
Команде Руслана Ротаня достался непростой жребий. Согласно регламенту турнира в четвертьфинал выходят две команды из квартета.
"Сине-желтые" дебютный поединок на Олимпийских играх сыграют 24 июля против представителя Азии. Поединок состоится в Лионе. Во втором туре украинцы встретятся с командой Марокко, а в заключительном с фаворитами группы В аргентинцами.
Календарь группы В
24.07.2024
- Аргентина – Марокко (16:00, Сент-Этьен)
- АФК-3 – Украина (20:00, Лион)
27.07.2024
- Аргентина – АФК-3 (16:00, Лион)
- Украина – Марокко (18:00, Сент-Этьен)
30.07.2024
- Украина – Аргентина (18:00, Лион)
- Марокко – АФК-3 (18:00, Ницца)
По сетке две лучшие команды группы В в четвертьфинале встретятся с представителями квартета А.
Состав всех групп футбольного мужского турнира
- Группа А: Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф, Новая Зеландия.
- Группа В: Аргентина, Марокко, АФК-3, Украина.
- Группа С: АФК-2, Испания, Египет, Доминиканская Республика.
- Группа D: АФК-1, Парагвай, Мали, Израиль.
Напомним, что олимпийский футбольный турнир будет длиться с 24 июля по 9 августа. Матчи пройдут в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.
Согласно регламенту в турнире могут принять участие игроки рожденные после 1 января 2001 года. Также главный тренер имеет право внести в заявку трех футболистов старшего возраста.