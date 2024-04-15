В этом году в украинском футболе появилась олимпийская сборная Украины. Это произошло благодаря выходу молодежной команды U-21 в полуфинал Евро-2023 и завоеванию путевки на Олимпиаду-2024.

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Товарищеский турнир во Франции

В июне команда Руслана Ротаня проведет подготовительный сбор к турниру. Украина примет участие в ежегодном турнире Мориса Ревелло, который пройдет в Тулоне.

Участие в нем примут десять сборных U-23, которые разбиты на две группы по пять команд. Соперниками "сине-желтых" станут команды Италии, Египта, Панамы и Японии. Календарь для украинцев выглядит так:

4 июня, 19:00 . Египет – Украина

. Египет – Украина 6 июня, 16:00 . Украина – Италия

. Украина – Италия 8 июня, 18:30 . Украина – Панама

. Украина – Панама 10 июня, 15:30. Украина – Япония

В другой группе будут играть Франция, Мексика, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар и Южная Корея. В зависимости от места в группе Украина проведет еще один матч за одно из мест:

14 июня, 15:00 . Матч за 9 место

. Матч за 9 место 14 июня, 19:00 . Матч за 7 место

. Матч за 7 место 15 июня, 15:30 . Матч за 5 место

. Матч за 5 место 16 июня, 16:00 . Матч за 3 место

. Матч за 3 место 16 июня, 19:15. Финал

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Напомним, что в марте олимпийская сборная Украины уже сыграла первый в своей истории матч как раз против одного из соперников по турниру Мориса Ревелло. Команда Руслана Ротаня в экспериментальном составе уступила Японии (0:2).

На групповой стадии олимпийского футбольного турнира "сине-желтые" будут противостоять Аргентине, Марокко и третьей команде из Азии. Само соревнование пройдет с 24 июля по 9 августа.