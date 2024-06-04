Во вторник, 4 июня, во Франции состоится товарищеский турнир Мориса Ревелло. Участие в нем примут 10 олимпийских сборных со всего мира, пишет 24 Канал.

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Состав Украины

Среди участников соревнования будет и сборная Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня. Для нашей команды соревнования являются частью подготовки к Олимпийским играм-2024. На июньский сбор Ротань вызвал 26 игроков.

Вратари:

Руслан Нещерет (Динамо)

Кирилл Фесюн (Колос)

Георгий Ермаков (Александрия)

Защитники:

Данил Скорко (Александрия)

Арсений Батагов (Заря)

Тарас Михавко (Динамо)

Илья Крупский (Ворскла)

Владимир Салюк (Черноморец)

Александр Мартынюк (Александрия)

Евгений Павлюк (Ворскла)

Александр Драмбаев (Осиек)

Полузащитники:

Егор Ярмолюк (Брентфорд)

Валентин Рубчинский (Днепр-1)

Максим Кучерявый (Сент-Джонстон)

Николай Михайленко (Александрия)

Кирилл Сигеев (Александрия)

Максим Хлань (Лехия)

Владислав Великан (Колос)

Олег Очеретько (Днепр-1)

Геннадий Синчук (Металлист)

Олег Федор (Рух)

Назар Волошин (Динамо)

Максим Брагару (Черноморец)

Нападающие:

Даниил Сикан (Шахтер)

Игорь Краснопир (Оболонь)

Денис Шостак (Александрия)

В этот список не попали футболисты, которые защищают честь национальной и молодежных сборных. Также команда не досчиталась пятерых игроков Руха, которых клуб решил поберечь из-за травм.

Формат соревнования

Турнир Мориса Ревелло пройдет в Тулоне с 4 по 16 июня 2024 года. Десять команд разделились на две группы по пять сборных, внутри которых сыграют друг против друга.

ГРУППА А : Франция, Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея.

: Франция, Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея. ГРУППА В: Италия, Украина, Япония, Панама, Индонезия.

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Календарь матчей олимпийской сборной Украины:

4 июня, 19:00 . Индонезия – Украина

. Индонезия – Украина 6 июня, 16:00 . Украина – Италия

. Украина – Италия 8 июня, 18:30 . Украина – Панама

. Украина – Панама 10 июня, 15:30. Украина – Япония

После завершения группового этапа каждая из сборных проведет еще по одному матчу, чтобы определить окончательное место в турнире. Подопечные Ротаня будут играть против одной из команд группы А, которая займет в своем квинтете аналогичное Украине место.

14 июня, 15:00 . Матч за 9 место (А5 – В5)

. Матч за 9 место (А5 – В5) 14 июня, 18:00 . Матч за 5 место (А3 – В3)

. Матч за 5 место (А3 – В3) 14 июня, 19:00 . Матч за 7 место (А4 – В4)

. Матч за 7 место (А4 – В4) 16 июня, 15:30 . Матч за 3 место (А2 – В2)

. Матч за 3 место (А2 – В2) 16 июня, 19:15. Финал (А1 – В1)

Украина на Олимпийских играх-2024

Напомним, что Украина впервые в истории квалифицировалась на олимпийский футбольный турнир. Это произошло благодаря выходу команды U-21 в полуфинал молодежного Евро-2023.

Стоит знать Украина в четвертый раз подряд сыграет на Евро: кто соперники и календарь матчей

На Олимпиаде команда Руслана Ротаня сыграет в группе В против Аргентины, Марокко и Ирака. Первые две команды из каждого квартета попадут в четвертьфинал Игр. Календарь матчей с участием Украины следующий: