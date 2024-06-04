Во вторник, 4 июня, во Франции состоится товарищеский турнир Мориса Ревелло. Участие в нем примут 10 олимпийских сборных со всего мира, пишет 24 Канал.

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Состав Украины

Среди участников соревнования будет и сборная Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня. Для нашей команды соревнования являются частью подготовки к Олимпийским играм-2024. На июньский сбор Ротань вызвал 26 игроков.

Вратари:

  • Руслан Нещерет (Динамо)
  • Кирилл Фесюн (Колос)
  • Георгий Ермаков (Александрия)

Защитники:

  • Данил Скорко (Александрия)
  • Арсений Батагов (Заря)
  • Тарас Михавко (Динамо)
  • Илья Крупский (Ворскла)
  • Владимир Салюк (Черноморец)
  • Александр Мартынюк (Александрия)
  • Евгений Павлюк (Ворскла)
  • Александр Драмбаев (Осиек)

Полузащитники:

  • Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • Валентин Рубчинский (Днепр-1)
  • Максим Кучерявый (Сент-Джонстон)
  • Николай Михайленко (Александрия)
  • Кирилл Сигеев (Александрия)
  • Максим Хлань (Лехия)
  • Владислав Великан (Колос)
  • Олег Очеретько (Днепр-1)
  • Геннадий Синчук (Металлист)
  • Олег Федор (Рух)
  • Назар Волошин (Динамо)
  • Максим Брагару (Черноморец)

Нападающие:

  • Даниил Сикан (Шахтер)
  • Игорь Краснопир (Оболонь)
  • Денис Шостак (Александрия)

В этот список не попали футболисты, которые защищают честь национальной и молодежных сборных. Также команда не досчиталась пятерых игроков Руха, которых клуб решил поберечь из-за травм.

Формат соревнования

Турнир Мориса Ревелло пройдет в Тулоне с 4 по 16 июня 2024 года. Десять команд разделились на две группы по пять сборных, внутри которых сыграют друг против друга.

  • ГРУППА А: Франция, Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея.
  • ГРУППА В: Италия, Украина, Япония, Панама, Индонезия.

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Календарь матчей олимпийской сборной Украины:

  • 4 июня, 19:00. Индонезия – Украина
  • 6 июня, 16:00. Украина – Италия
  • 8 июня, 18:30. Украина – Панама
  • 10 июня, 15:30. Украина – Япония

После завершения группового этапа каждая из сборных проведет еще по одному матчу, чтобы определить окончательное место в турнире. Подопечные Ротаня будут играть против одной из команд группы А, которая займет в своем квинтете аналогичное Украине место.

  • 14 июня, 15:00. Матч за 9 место (А5 – В5)
  • 14 июня, 18:00. Матч за 5 место (А3 – В3)
  • 14 июня, 19:00. Матч за 7 место (А4 – В4)
  • 16 июня, 15:30. Матч за 3 место (А2 – В2)
  • 16 июня, 19:15. Финал (А1 – В1)

Украина на Олимпийских играх-2024

Напомним, что Украина впервые в истории квалифицировалась на олимпийский футбольный турнир. Это произошло благодаря выходу команды U-21 в полуфинал молодежного Евро-2023.

Стоит знать Украина в четвертый раз подряд сыграет на Евро: кто соперники и календарь матчей

На Олимпиаде команда Руслана Ротаня сыграет в группе В против Аргентины, Марокко и Ирака. Первые две команды из каждого квартета попадут в четвертьфинал Игр. Календарь матчей с участием Украины следующий:

  • 24 июля, 20:00. Ирак – Украина
  • 27 июля, 18:00. Украина – Марокко
  • 30 июля, 18:00. Украина – Аргентина