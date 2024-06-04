Во вторник, 4 июня, во Франции состоится товарищеский турнир Мориса Ревелло. Участие в нем примут 10 олимпийских сборных со всего мира, пишет 24 Канал.
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Состав Украины
Среди участников соревнования будет и сборная Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня. Для нашей команды соревнования являются частью подготовки к Олимпийским играм-2024. На июньский сбор Ротань вызвал 26 игроков.
Вратари:
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Кирилл Фесюн (Колос)
- Георгий Ермаков (Александрия)
Защитники:
- Данил Скорко (Александрия)
- Арсений Батагов (Заря)
- Тарас Михавко (Динамо)
- Илья Крупский (Ворскла)
- Владимир Салюк (Черноморец)
- Александр Мартынюк (Александрия)
- Евгений Павлюк (Ворскла)
- Александр Драмбаев (Осиек)
Полузащитники:
- Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- Валентин Рубчинский (Днепр-1)
- Максим Кучерявый (Сент-Джонстон)
- Николай Михайленко (Александрия)
- Кирилл Сигеев (Александрия)
- Максим Хлань (Лехия)
- Владислав Великан (Колос)
- Олег Очеретько (Днепр-1)
- Геннадий Синчук (Металлист)
- Олег Федор (Рух)
- Назар Волошин (Динамо)
- Максим Брагару (Черноморец)
Нападающие:
- Даниил Сикан (Шахтер)
- Игорь Краснопир (Оболонь)
- Денис Шостак (Александрия)
В этот список не попали футболисты, которые защищают честь национальной и молодежных сборных. Также команда не досчиталась пятерых игроков Руха, которых клуб решил поберечь из-за травм.
Формат соревнования
Турнир Мориса Ревелло пройдет в Тулоне с 4 по 16 июня 2024 года. Десять команд разделились на две группы по пять сборных, внутри которых сыграют друг против друга.
- ГРУППА А: Франция, Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея.
- ГРУППА В: Италия, Украина, Япония, Панама, Индонезия.
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Календарь матчей олимпийской сборной Украины:
- 4 июня, 19:00. Индонезия – Украина
- 6 июня, 16:00. Украина – Италия
- 8 июня, 18:30. Украина – Панама
- 10 июня, 15:30. Украина – Япония
После завершения группового этапа каждая из сборных проведет еще по одному матчу, чтобы определить окончательное место в турнире. Подопечные Ротаня будут играть против одной из команд группы А, которая займет в своем квинтете аналогичное Украине место.
- 14 июня, 15:00. Матч за 9 место (А5 – В5)
- 14 июня, 18:00. Матч за 5 место (А3 – В3)
- 14 июня, 19:00. Матч за 7 место (А4 – В4)
- 16 июня, 15:30. Матч за 3 место (А2 – В2)
- 16 июня, 19:15. Финал (А1 – В1)
Украина на Олимпийских играх-2024
Напомним, что Украина впервые в истории квалифицировалась на олимпийский футбольный турнир. Это произошло благодаря выходу команды U-21 в полуфинал молодежного Евро-2023.
Стоит знать Украина в четвертый раз подряд сыграет на Евро: кто соперники и календарь матчей
На Олимпиаде команда Руслана Ротаня сыграет в группе В против Аргентины, Марокко и Ирака. Первые две команды из каждого квартета попадут в четвертьфинал Игр. Календарь матчей с участием Украины следующий:
- 24 июля, 20:00. Ирак – Украина
- 27 июля, 18:00. Украина – Марокко
- 30 июля, 18:00. Украина – Аргентина