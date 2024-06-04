У вівторок, 4 червня, у Франції відбудеться товариський турнір Моріса Ревелло. Участь у ньому візьмуть 10 олімпійських збірних з усього світу, пише 24 Канал.

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Склад України

Серед учасників змагання буде і збірна України U-23 під керівництвом Руслана Ротаня. Для нашої команди змагання є частиною підготовки до Олімпійських ігор-2024. На червневий збір Ротань викликав 26 гравців.

Воротарі:

Руслан Нещерет (Динамо)

Кіріл Фесюн (Колос)

Георгій Єрмаков (Олександрія)

Захисники:

Даніл Скорко (Олександрія)

Арсеній Батагов (Зоря)

Тарас Михавко (Динамо)

Ілля Крупський (Ворскла)

Володимир Салюк (Чорноморець)

Олександр Мартинюк (Олександрія)

Євген Павлюк (Ворскла)

Олександр Драмбаєв (Осієк)

Півзахисники:

Єгор Ярмолюк (Брентфорд)

Валентин Рубчинський (Дніпро-1)

Максим Кучерявий (Сент-Джонстон)

Микола Михайленко (Олександрія)

Кирило Сігеєв (Олександрія)

Максим Хлань (Лехія)

Владислав Велетень (Колос)

Олег Очеретько (Дніпро-1)

Геннадій Синчук (Металіст)

Олег Федор (Рух)

Назар Волошин (Динамо)

Максим Брагару (Чорноморець)

Нападники:

Данило Сікан (Шахтар)

Ігор Краснопір (Оболонь)

Денис Шостак (Олександрія)

До цього списку не потрапили футболісти, які захищають честь національної та молодіжних збірних. Також команда не дорахувалась п'ятьох гравців Руха, яких клуб вирішив поберегти через травми.

Формат змагання

Турнір Моріса Ревелло пройде в Тулоні з 4 по 16 червня 2024 року. Десять команд розділились на дві групи по п'ять збірних, всередині яких зіграють одна проти одної.

ГРУПА А : Франція, Кот-д'Івуар, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Корея.

: Франція, Кот-д'Івуар, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Корея. ГРУПА В: Італія, Україна, Японія, Панама, Індонезія.

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Календар матчів олімпійської збірної України:

4 червня, 19:00 . Індонезія – Україна

. Індонезія – Україна 6 червня, 16:00 . Україна – Італія

. Україна – Італія 8 червня, 18:30 . Україна – Панама

. Україна – Панама 10 червня, 15:30. Україна – Японія

Після завершення групового етапу кожна зі збірних проведе ще по одному матчу, щоб визначити остаточне місце у турнірі. Підопічні Ротаня гратимуть проти однієї з команд групи А, яка посяде у своєму квінтеті аналогічне до України місце.

14 червня, 15:00 . Матч за 9 місце (А5 – В5)

. Матч за 9 місце (А5 – В5) 14 червня, 18:00 . Матч за 5 місце (А3 – В3)

. Матч за 5 місце (А3 – В3) 14 червня, 19:00 . Матч за 7 місце (А4 – В4)

. Матч за 7 місце (А4 – В4) 16 червня, 15:30 . Матч за 3 місце (А2 – В2)

. Матч за 3 місце (А2 – В2) 16 червня, 19:15. Фінал (А1 – В1)

Україна на Олімпійських іграх-2024

Нагадаємо, що Україна вперше в історію кваліфікувалась на олімпійський футбольний турнір. Це сталось завдяки виходу команди U-21 у півфінал молодіжного Євро-2023.

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На Олімпіаді команда Руслана Ротаня зіграє в групі В проти Аргентини, Марокко та Іраку. Перші дві команди з кожного квартету потраплять у чвертьфінал Ігор. Календар матчів за участю України наступний: