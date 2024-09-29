Бывший полузащитник московского ЦСКА стал одноклубником Романа Яремчука, который этим летом присоединился к греческому клубу. О подписании 27-летнего турецкого футболиста сообщила пресс-служба пирейского клуба.

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Переход бывшего "армейца" в Олимпиакос

Сообщают, что Юсуф Языджи присоединился к "красно-белым" на правах свободного агента. Детали контракта не разглашаются, однако известно, что срок соглашения с 27-летним полузащитником рассчитан до лета 2027 года.

Отметим, что в 2022 году турецкий футболист перешел в московский ЦСКА на правах аренды. До этого Языджи защищал цвета Лилля из французской Лиги 1, в котором играл с 2019 года.

В составе команды из вражеской страны хавбек сыграл в 12 матчах и имеет в своем активе 8 забитых мячей и две результативные передачи. Также Юсуф Языджи входил в шорт-лист Дженоа, как замена травмированному Руслану Малиновскому.

Интересно. Этим летом Олимпиакос подписал нападающего Романа Яремчука. Срок контракта украинца с пиринейцами действителен до лета 2028 года.

Напомним, что в московский ЦСКА недавно перешел Миралем Пьянич, который имел приверженность к Украине. Боснийский футболист под давлением больших денег отказался от своих слов и отправился играть в Россию.