Колишній півзахисник московського ЦСКА став одноклубником Романа Яремчука, який цього літа приєднався до грецького клубу. Про підписання 27-річного турецького футболіста повідомила пресслужба пірейського клубу.

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Перехід колишнього "армійця" в Олімпіакос

Повідомляють, що Юсуф Язиджи приєднався до "червоно-білих" на правах вільного агента. Деталі контракту не розголошуються, однак відомо, що термін угоди з 27-річним півзахисником розрахований до літа 2027 року.

Зазначимо, що у 2022 році турецький футболіст перейшов у московський ЦСКА на правах оренди. До цього Язиджи захищав кольори Лілля із французької Ліги 1, у якому грав з 2019 року.

У складі команди з ворожої країни хавбек зіграв у 12 матчах та має у своєму активі 8 забитих м'ячів та дві результативні передачі. Також Юсуф Язиджи входив у шорт-лист Дженоа, як заміна травмованому Руслану Малиновському.

Цікаво. Цього літа Олімпіакос підписав нападника Романа Яремчука. Термін контракту українця з піринейцями дійсний до літа 2028 року.

Нагадаємо, що у московський ЦСКА нещодавно перейшов Міралем П'янич, який мав прихильність до України. Боснійський футболіст під тиском великих грошей відмовився від своїх слів та вирушив грати у Росію.