34-летний боснийский полузащитник подписал контракт с ЦСКА на один год. Экс-игрок Ювентуса и Барселоны уже прибыл в состав команды из враждебной страны, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Неожиданный камбэк: легендарный голкипер возобновит карьеру ради Барселоны

Миралем Пьянич – игрок московского ЦСКА

Сообщают, что экс-полузащитник Ювентуса и Барселоны перешел в команду из столицы вражеской страны на правах свободного агента. Договор боснийца с ЦСКА рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год.

Подчеркнем, что до этого Пьянич в одном из интервью заявлял, что играть с российскими командами – это за пределами здравого смысла. Недавно 34-летний полузащитник извинился перед фанатами "армейцев" за свои слова.

Последним местом работы Миралема была Аль-Шарджа из ОАЭ, в которой он выступал с 2022 по 2024 год. В прошлом сезоне боснийский футболист в 34 матчах отметился 11 голевыми передачами.