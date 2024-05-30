Олимпиакос – Фиорентина 1:0

Гол: Эль-Кааби, 116.

В греческих Афинах прошел третий в истории финал Лиги конференций. В битве за третий по рангу еврокубок сошлись греческий Олимпиакос и итальянская Фиорентина, пишет 24 Канал.

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Греки навели шума

"Фиалки" смогли выйти в финал этого турнира второй раз подряд. В прошлом году подопечные Винченцо Итальяно уступили Вест Хэму, но в отчетной встрече считались фаворитами.

В пользу Олимпиакоса играли родные стены, опыт тренера Хосе Луиса Мендилибара, а также невероятный путь в плей-офф. Греки в 1/8 финала прошли Маккаби Тель-Авив после домашнего поражения 1:4 (на выезде была победа 6:1).

Позже же пирейцы оставили за бортом крепкий Фенербахче, а также фаворита всего турнира Астон Виллу. Более того, бирмингемцев Олимпиакос одолел в полуфинале в обоих матчах.

"Нули" в основное время

Впрочем, по классу игроков Фиорентина выше, поэтому именно она и владела инициативой. Оли же неплохо огрызался и периодически забирал мяч к своим ногам. В первом тайме два хороших момента имел Бонавентура, на что парой ударов в створ ответил Поденсе.

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После перерыва Олимпиакос включил скорости, однако этого было мало для забитого гола. У гостей не использовали свои моменты Белотти и Куаме, поэтому матч в конце концов перешел в экстратайм.

Там Фиорентина все также была более активной, хотя супермоменты смог организовать Олимпиакос. Непростой удар Йоветича парировал Терраччано, а вот игру рукой Мартинеса Кварти в своей площадке судья не расценил как повод для пенальти.

Исторический успех Греции

Матч логично шел к серии пенальти, однако за четыре минуты до окончания времени Олимпиакос провел решающую атаку. После прострела с фланга Раньери не уследил за Эль-Кааби. Марокканец головой добил мяч в ворота в падении, оформив десятый свой мяч в этом турнире.

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Фиорентина попыталась организовать навал, но пирейцы выстояли. Таким образом Олимпиакос стал третьим победителем Лиги конференций и добыл первый для Греции евротрофей в истории.

Видео гола Эль-Кааби:

Кроме того, наставник команды Хосе Луис Мендилибар второй сезон подряд выигрывает еврокубок. В кампании 2023-2024 испанец выиграл Лигу Европы с Севильей. Именно в этом турнире Олимпиакос и будет играть в следующем году, тогда как Фиорентина снова будет штурмовать Лигу конференций.