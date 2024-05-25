В Англии завершился сезон 2023-2024. В последней игре кампании Манчестер Юнайтед переиграл Манчестер Сити в рамках финала Кубка страны, пишет 24 Канал.

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Челси свалился в Лигу конференций

Победа "красных дьяволов" негативно повлияла на еврокубковые амбиции Челси в следующем сезоне. Команда Михаила Мудрика выдала крутые результаты на финише АПЛ и смогла запрыгнуть на шестое место в чемпионате.

Если бы финал Кубка выиграл Манчестер Сити, то Челси вместе с пятым Тоттенхэмом сыграл бы в Лиге Европы в следующем сезоне. В свою очередь Ньюкасл оказался бы в Лиге конференций, а Манчестер Юнайтед вообще бы остался без еврокубков.

Однако подопечные тен Хага завоевали для себя еврокампанию в сезоне 2024-2025. Причем победа в Кубке принесла Юнайтед прямую путевку в Лигу Европы. Там же сыграет и Тоттенхэм.

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А вот для Челси места во втором по рангу еврокубке не нашлось, поэтому "синие" будут штурмовать Лигу конференций. А вот Ньюкасл вообще остался без места в международных турнирах.

Отметим, что в прошлом сезоне Михаил Мудрик стал частым игроком основы, отыграв за Челси 41 матч. На его счету семь голов и два ассиста. К слову, выход в еврокубки не спас тренера Маурисио Почеттино от отставки.