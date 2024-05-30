Олімпіакос – Фіорентина 1:0

Гол: Ель-Каабі, 116.

У грецьких Афінах пройшов третій в історії фінал Ліги конференцій. У битві за третій за рангом єврокубок зійшлись грецький Олімпіакос та італійська Фіорентина, пише 24 Канал.

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Греки навели шуму

"Фіалки" змогли вийти у фінал цього турніру вдруге поспіль. Минулого року підопічні Вінченцо Італьяно поступились Вест Гему, але у звітній зустрічі вважались фаворитами.

На користь Олімпіакоса грали рідні стіни, досвід тренера Хосе Луїса Менділібара, а також неймовірний шлях у плей-оф. Греки в 1/8 фіналу пройшли Маккабі Тель-Авів після домашньої поразки 1:4 (на виїзді була перемога 6:1).

Пізніше ж пірейці залишили за бортом міцний Фенербахче, а також фаворита всього турніру Астон Віллу. Ба більше, бірмінгемців Олімпіакос здолав у півфіналі в обох матчах.

"Нулі" в основний час

Втім за класом гравців Фіорентина є вищою, тому саме вона і володіла ініціативою. Олі ж непогано огризався та періодично забирав м'яч до своїх ніг. У першому таймі два гарних моменти мав Бонавентура, на що парою ударів у ствір відповів Поденсе.

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Після перерви Олімпіакос увімкнув швидкості, однак цього було мало для забитого голу. У гостей не використали свої моменти Белотті та Куаме, тому матч зрештою перейшов у екстратайми.

Там Фіорентина все також була більш активною, хоча супермоменти зміг організувати Олімпіакос. Непростий удар Йоветича парирував Терраччано, а ось гру рукою Мартінеса Кварти у своєму майданчику суддя не розцінив як привід для пенальті.

Історичний успіх Греції

Матч логічно йшов до серії пенальті, проте за чотири хвилини до закінчення часу Олімпіакос провів вирішальну атаку. Після прострілу з флангу Раньєрі не встежив за Ель-Каабі. Марокканець головою добив м'яч у ворота в падінні, оформивши десятий свій м'яч у цьому турнірі.

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Фіорентина спробувала організувати навалу, але пірейці вистояли. Таким чином Олімпіакос став третім переможцем Ліги конференцій та здобув перший для Греції євротрофей в історії.

Відео голу Ель-Каабі:

Крім того, наставник команди Хосе Луїс Менділібар другий сезон поспіль виграє єврокубок. У кампанії 2023-2024 іспанець виграв Лігу Європи із Севільєю. Саме в цьому турнірі Олімпіакос і гратиме наступного року, тоді як Фіорентина знову буде штурмувати Лігу конференцій.