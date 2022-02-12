На Олимпиаде упал четвертый мировой рекорд: нидерландка создала историю в шорт-треке
На Олимпийских играх в Пекине продолжилось падение мировых рекордов. В субботу, 12-го февраля, был побит уже четвертый мировой рекорд в Пекине.
Рекорд держался 10 лет
Автором нового рекорда стала нидерландка Сюзанне Схюлтинг. Она установила мировой рекорд в шорт-треке, сообщает 24 канал.
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Нидерландская спортсменка выиграла "золото" на дистанции 1000 метров и защитила звание чемпионки 2018 года. Но рекорд Схюлтинг установила в четвертьфинале соревнований.
Сюзанне Схюлтинг сумела продемонстрировать время 1:26.514 минуты. До этого лучшим показателем на этой дистанции было 1:26.661 минуты.
Смотрите видео финального выступления Схюлтинг
Предыдущий рекорд в 2012 году установила двукратная олимпийская чемпионка из Южной Кореи Сим Сок Хи.К вниманию. Схюлтинг стала двукратным призером Пекина, завоевав "серебро" на дистанции 500 метров. Всего для Нидерландов это четвертая олимпийская медаль.
Рекорды Олимпиады в Пекине
- Первые два рекорда в Пекине были установлены в фигурном катании. Сначала китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун набрали рекордные баллы в командных соревнованиях.
- Второй мировой рекорд на пекинской Олимпиаде принадлежит американскому фигуристу Нейтану Чену. Олимпийский чемпион набрал лучшие баллы в истории в мужском одиночном катании.
- Третий рекорд установил шведский конькобежец Нильс ван дер Пул.