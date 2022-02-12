На Олимпиаде упал четвертый мировой рекорд: нидерландка создала историю в шорт-треке

На Олимпийских играх в Пекине продолжилось падение мировых рекордов. В субботу, 12-го февраля, был побит уже четвертый мировой рекорд в Пекине.

Рекорд держался 10 лет

Автором нового рекорда стала нидерландка Сюзанне Схюлтинг. Она установила мировой рекорд в шорт-треке, сообщает 24 канал.

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Нидерландская спортсменка выиграла "золото" на дистанции 1000 метров и защитила звание чемпионки 2018 года. Но рекорд Схюлтинг установила в четвертьфинале соревнований.

Сюзанне Схюлтинг сумела продемонстрировать время 1:26.514 минуты. До этого лучшим показателем на этой дистанции было 1:26.661 минуты.

Смотрите видео финального выступления Схюлтинг

Предыдущий рекорд в 2012 году установила двукратная олимпийская чемпионка из Южной Кореи Сим Сок Хи.

Рекорды Олимпиады в Пекине

Первые два рекорда в Пекине были установлены в фигурном катании. Сначала китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун набрали рекордные баллы в командных соревнованиях.

Второй мировой рекорд на пекинской Олимпиаде принадлежит американскому фигуристу Нейтану Чену. Олимпийский чемпион набрал лучшие баллы в истории в мужском одиночном катании.

Третий рекорд установил шведский конькобежец Нильс ван дер Пул.

. Схюлтинг стала двукратным призером Пекина, завоевав "серебро" на дистанции 500 метров. Всего для Нидерландов это четвертая олимпийская медаль.