Рекорд тримався 10 років
Авторкою нового рекорду стала нідерландка Сюзанне Схюлтінг. Вона встановила світовий рекорд у шорт-треку, повідомляє 24 канал.
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Нідерландська спортсменка виграла "золото" на дистанції 1000 метрів й захистила звання чемпіонки 2018 року. Але рекорд Схюлтінг встановила у чвертьфіналі змагань.
Сюзанне Схюлтінг зуміла продемонструвати час 1:26.514 хвилини. До цього найкращим показником на цій дистанції були 1:26.661 хвилини.
Дивіться відео фінального виступу Схюлтінг
Попередній рекорд у 2012 році встановила дворазова олімпійська чемпіонка з Південної Кореї Сім Сок Хі.
Рекорди Олімпіади в Пекіні
- Перші два рекорди у Пекіні були встановлені у фігурному катанні. Спершу китайці Суй Веньцзін та Хань Цун набрали рекордні бали у командних змаганнях.
- Другий світовий рекорд на пекінській Олімпіаді належить американському фігуристу Нейтану Чену. Олімпійський чемпіон набрав найкращі бали в історії в чоловічому одиночному катанні.
- Третій рекорд встановив шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул.