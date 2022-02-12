Рекорд тримався 10 років

Авторкою нового рекорду стала нідерландка Сюзанне Схюлтінг. Вона встановила світовий рекорд у шорт-треку, повідомляє 24 канал.

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Нідерландська спортсменка виграла "золото" на дистанції 1000 метрів й захистила звання чемпіонки 2018 року. Але рекорд Схюлтінг встановила у чвертьфіналі змагань.

Сюзанне Схюлтінг зуміла продемонструвати час 1:26.514 хвилини. До цього найкращим показником на цій дистанції були 1:26.661 хвилини.

Дивіться відео фінального виступу Схюлтінг



Попередній рекорд у 2012 році встановила дворазова олімпійська чемпіонка з Південної Кореї Сім Сок Хі.

До уваги. Схюлтінг стала дворазовою призеркою Пекіна, адже здобула "срібло" на дистанції 500 метрів. Загалом для нідерландки це четверта олімпійська медаль.

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