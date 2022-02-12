Рекорд держался 10 лет
Автором нового рекорда стала нидерландка Сюзанне Схюлтинг. Она установила мировой рекорд в шорт-треке, сообщает 24 канал.
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Нидерландская спортсменка выиграла "золото" на дистанции 1000 метров и защитила звание чемпионки 2018 года. Но рекорд Схюлтинг установила в четвертьфинале соревнований.
Сюзанне Схюлтинг сумела продемонстрировать время 1:26.514 минуты. До этого лучшим показателем на этой дистанции было 1:26.661 минуты.
Смотрите видео финального выступления Схюлтинг
Предыдущий рекорд в 2012 году установила двукратная олимпийская чемпионка из Южной Кореи Сим Сок Хи.
Рекорды Олимпиады в Пекине
- Первые два рекорда в Пекине были установлены в фигурном катании. Сначала китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун набрали рекордные баллы в командных соревнованиях.
- Второй мировой рекорд на пекинской Олимпиаде принадлежит американскому фигуристу Нейтану Чену. Олимпийский чемпион набрал лучшие баллы в истории в мужском одиночном катании.
- Третий рекорд установил шведский конькобежец Нильс ван дер Пул.