На Олимпиаде нужно использовать каждый шанс, – эксклюзив с биатлонистом Пидручным

В последние дни ноября в шведском Эстерсунде стартует новый биатлонный сезон-2021/2022. Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный эксклюзивно для сайта 24 канала рассказал о подготовке к предстоящим стартам, работе с психологом, отсутствии болельщиков на трибунах и вспышках коронавируса в команде.

"Уже хочется поскорее посоревноваться"

Мужская команда с 22 ноября находится в Эстерсунде, где в скором времени начнется новый сезон. Дмитрий рассказал, что пока в Швеции плюсовая температура, но снега хватает. Однако на ближайшие дни обещают похолодание, поэтому, скорее всего, во время стартов в субботу и воскресенье спортсменов ожидают совсем другие погодные условия.

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Настроение перед открытием сезона хорошее и боевое. К этим стартам долго готовились, поэтому уже хочется поскорее посоревноваться. С нетерпением ждем, когда начнется Кубок мира,

– отметил чемпион мира.

Для капитана мужской команды Эстерсунд – особое место, ведь именно тут он стал чемпионом мира в 2019 году. Он надеется на хорошие результаты в шведском городке, поскольку его вполне устраивает трасса, а также мотивировать будут приятные воспоминания победного момента.

Дмитрий Пидручный / Getty Images

Дмитрий рассказал, что перед началом сезона он стал заниматься с психологом. Спортсмен испытывал определенные проблемы с настроем на соревнования, особенно к основным стартам.

Прошлый сезон показал мне, что это не будет лишним и нужно попробовать. Есть определенные проблемы, поэтому я подумал, что стоит в этот сезон позаниматься со специалистом. Относительно того, помогает это или нет, сложно сказать. Думаю, что уже есть определенные положительные шаги. Весной точно можно будет сказать насколько это было удачное решение,

– заверил спортсмен.

"Поддержка болельщиков очень мотивирует"

Прошлый сезон несколько отличался от предыдущих, ведь впервые все этапы Кубка мира были без болельщиков. Дмитрий отмечает, что спортсмены уже привыкли к такой атмосфере. Однако биатлонисты хотят, чтобы фанаты все же вернулись на трибуны.

"Первые несколько этапов не ощущалась атмосфера Кубков мира и таких больших соревнований. С другой стороны, уже привыкли, что никого нет, не так шумно. Но особенно мне комфортнее и эмоциональнее бежать, когда есть много болельщиков, особенно наших. Чувствуется праздничное настроение соревнований" , – заверил украинский биатлонист.

Также для Пидручного присутствие поклонников – это дополнительная мотивация.

Когда болельщики поддерживают тебя на трассе и с трибун, это очень мотивирует. Такой своеобразный толчок, когда ты из последних сил борешься на дистанции, и кто-то тебя подгоняет, то сразу открываются резервы и стараешься улучшить результат,

– признается спортсмен.

На первых двух этапах в Швеции фанаты биатлона смогут попасть на стадион. Но количество свободных мест ограничено. Дмитрий рассказал, что поддержать спортсменов на первых двух этапах Кубка мира смогут всего 5 тысяч болельщиков.

По словам чемпиона мира по биатлону, Эстерсунд никогда не славился переполненными трибунами. Обычно стадион посещало небольшое количество поклонников.

Продуктивная подготовка к новому сезону

Украинец подчеркнул, что у спортсменов сборной была достаточно хорошая подготовка к предстоящим стартам. Дмитрий рассказал, что в прошлом году они почти не уезжали за границу. Все сборы были в Западном реабилитационно-спортивном центре на Львовщине.

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"Там достаточно хорошие условия, но четыре сбора проводить на одном месте – это не совсем хорошо для нашего спорта. Так же, как мы меняем Кубки мира за сезон, так необходимо ездить на разные локации во время подготовки, пробовать другие трассы, стрельбища", – утверждает Дмитрий.

В этом году такой проблемы не было, спортсмены свободно передвигались по Европе, отмечает Дмитрий. Перед началом нового сезона у украинских спортсменов были сборы в Австрии, Италии, Германии и Норвегии.

Дмитрий Пидручный на стартах в Германии / Фото instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Коронавирус в сборной Украины

Последний сбор в норвежском Бейтостолене завершился для украинских биатлонистов несколько раньше. Все потому, что у некоторых спортсменов обнаружили коронавирус. По словам Дмитрия, вирус могли подцепить в аэропорту или самолете. Большая часть команды отправилась на самоизоляцию, потому эти спортсмены не смогут выступить на первом этапе.

Вся команда вакцинировалась еще в мае, рассказал биатлонист. По его словам, все отстраненные спортсмены переболели в легкой форме.

Тренерский штаб и руководство сборной быстро на это отреагировали. Нас всех расселили по одному, чтобы не контактировать, все встречи проходили только в масках и на свежем воздухе. Кто не болел – ходил на тренировку,

– рассказал биатлонист.

Чтобы не подвергать других спортсменов опасности, украинским биатлонистам приходилось несколько изменить график тренировок. Утром они выходили на стадион в 6:50, другие команды обычно появлялись там в 9:00–10:00. А на вечернюю тренировку украинцы отправлялись позже.

Чемпион мира надеется, что уже ко второму – третьему этапу смогут присоединиться спортсмены из основной команды. По его словам, они чувствуют себя хорошо, а также начали полноценные тренировки.

Старт сезона с дебютантом

В Эстерсунде к основной сборной в составе Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко присоединятся биатлонисты из команды Б – Денис Насыко и Андрей Доценко.

Для Дениса этап в Швеции станет дебютом в рамках Кубка мира. Андрей выступит на уровне таких стартов уже во второй раз.

Я положительно отношусь к тому, что ребята из команды Б попробовали себя здесь. Кубок мира и Кубок IBU – не сравниваются. Здесь другой уровень и атмосфера. Хотелось бы, чтобы команда Б была сильнее и навязывала борьбу основной команде,

– подчеркнул Подручный.

Дмитрий не ожидает от Насыко и Доценко высоких результатов и не советует делать это другим. Спортсмен знает, насколько трудно справиться с эмоциями, когда первый раз выступаешь на Кубке мира.

Пидручный припомнил о значительном прогрессе Насыко. 26-летний спортсмен действительно добился незаурядных результатов за последний год. Довольно долго биатлонисту не везло, он был за пределами призовых мест на чемпионатах Украины. Соответственно, сразиться на международной арене Денис не имел возможности.

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Но в 2020 году сумел привлечь к себе внимание. На чемпионате Украины в Буковеле он пробился в тройку лучших. Такие результаты гарантировали ему место в составе команды Б. Спортсмен дебютировал на Кубке IBU, где с каждой гонкой стал устанавливать личные рекорды: 14, 10, 7 места.

"Если в нашей стране биатлонист не попадал ни в одну из команд, перспектив заниматься дальше очень мало. Ведь нужно иметь какой-то стабильный доход, чтобы обеспечивать свои тренировки, инвентарь", – отметил Дмитрий.

Денис молодец, что не бросил, а начал дальше тренироваться. В прошлом году я с восхищением наблюдал за его успехами. Надеюсь, что его прогресс на этом не закончится,

– добавил чемпион мира по биатлону.

Сборная Украины по биатлону / Фото instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Что известно об условиях на Олимпиаде в Пекине

У украинских биатлонистов пока мало информации о главной трассе на Олимпийских Играх в Пекине. По словам Дмитрия, они видели лишь небольшие графики, где указано о рельефе, количестве поворотов, длине, подъемах. Однако этой информации недостаточно, поскольку биатлонисты не знают, как это будет выглядеть на практике.

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Есть такая информация, что в этот период всегда очень холодно, большая влажность, а на стрельбище сильный ветер. Это все что мы знаем,

– рассказал биатлонист.

Перед стартом Олимпиады у спортсменов будет возможность потренироваться в Пекине, для этого у них будет около 10 дней. Дмитрий уверяет, что этого времени достаточно, чтобы понять стиль трассы, стрельбища и вообще освоиться. Однако спортсмены не смогут ничего изменить в подготовке за этот срок.

"За эти 10 дней ничего не натренеруешь, только так – подкорректировать можно будет и все", – уверяет Пидручный.

Дмитрий Пидручный / Getty Images

Пидручный неоднократно рассказывал, что не любит бежать индивидуальную гонку, поэтому иногда мог пропускать ее на этапах Кубка мира.

Однако в нынешнем сезоне спортсмен планирует выступать на каждом старте. За год Дмитрий так и не полюбил эту дисциплину. Это решение связано с олимпийским сезоном.

"На Олимпиаде мне бы не хотелось пропускать индивидуальную гонку. На Играх она будет первой из личных стартов, поэтому ее пропуск может очень негативно отразиться на попадании в масс-старт. На Олимпиаде нужно использовать каждый шанс", – убежден Дмитрий.

Дмитрий предсказывает успех французам в новом сезоне

Что касается потенциальных соперников, то украинец считает, что Йоханнес Бё все же останется одним из лидеров. По мнению Пидручного, в новом сезоне французская команда будет основным конкурентом норвежцев.

Я ожидал в прошлом сезоне борьбы от Кентена Фийона-Майе. Но он был не очень стабилен, у него было очень много провальных гонок. Думаю, что в этом сезоне он навяжет большую борьбу. Возможно, к этому еще присоединится Эмильен Жаклин,

– считает украинец.

Дмитрий Пидручный в 2019 году выиграл "золото" в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону.

Украинец завершил сезон-2020/2021 на 25-й позиции общего рейтинга Кубка мира.

Кубок мира стартует 27 ноября в Эстерсунде. Традиционно этап начнется с индивидуальной гонки.