В допинг-пробе иранского спортсмена обнаружили метаболиты дегидрометил-тестостерона. Это анаболический андрогенный стероид, который находится в перечне запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Проба Хуссейна Савех-Шемшаки была взята уже во время Олимпийских игр 7 февраля, но во внесоревновательный период. Результаты стали известны 9 февраля.

Спортсмена временно отстранили от соревнований, пока продолжается расследование. При этом ему также запретили тренироваться или же участвовать в любой деятельности во время зимней Олимипады-2022.

Савех-Шемшаки имеет право обжаловать это решение.

Именно он был знаменосцем сборной Ирана на открытии Олимпиады-2022.

Допинг-скандал на Олимпиаде-2022

Это уже не первый случай, когда во время Олимпиады обнаруживают допинг. Первой в этом стала сборная Олимпийского комитета России. Запрещенное вещество обнаружили в пробе фигуристки Камилы Валиевой, которая получила золотые награды в командном первенстве.

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Разница в том, что запрещенные вещества обнаружили в пробе, которая была сдана еще до Олимпиады-2022. Кроме того, ей 15 лет, что делает ее "защищенным лицом", следовательно, она не может быть официально идентифицирована. Потому это создает немало юридических ограничений.

Пока россиянку не отстранили, а у ОКР не забрали олимпийское золото. Но расследование этого дела продолжается.