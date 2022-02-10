У допінг-пробі іранського спортсмена виявили метаболіти дегідрометил-тестостерону. Це анаболічний андрогенний стероїд, який перебуває в переліку заборонених препаратів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Проба Хуссейна Савех-Шемшакі була взята вже під час Олімпійських ігор 7 лютого, але в позазмагальний період. Результати стали відомі 9 лютого.

Спортсмена поки тимчасово відсторонили від змагань, допоки триває розслідування. При цьому йому також заборонили тренуватися або ж брати участь у будь-якій діяльності під час зимової Оліміпади-2022.

Савех-Шемшакі має право оскаржити це рішення.

Саме він був прапороносцем збірної Ірану на відкритті Олімпіади-2022.

Допінг-скандал на Олімпіаді-2022

Це вже не перший випадок, коли під час Олімпіади виявляють допінг. Першою в цьому стала збірна Олімпійського комітету Росії. Заборонену речовину виявили в пробі фігуристки Каміли Валієвої, яка здобула золоті нагороди в командній першості.

Читайте також Росію позбавлять золотої медалі, а фігуристку Валієву не допустять до змагань на Олімпіаді

Різниця в тому, що заборонені речовини виявили в пробі, яка була здана ще до Олімпіади-2022. Окрім того, їй 15 років, що робить її "захищеною особою", тому вона не може бути офіційно ідентифікована. Відтак це створює чимало юридичних обмежень.

Поки росіянку не відсторонили, а в ОКР не забрали олімпійське золото. Але розслідування цієї справи триває.