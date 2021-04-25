По словам мамы Анны, которая является заслуженным Тренер Украины, для того, чтобы поднять школу с нуля нужно, как минимум 3 года. Чтобы поднять детей, подготовить хороших гимнасток, чтобы на школу обращали внимание. Однако бронзовому призеру Олимпиады в Рио-де-Жанейро удалось сделать это быстрее.
Мы буквально открылись в сентябре 2020 года, а уже в феврале 2021 состоялись первые соревнования. Все наши детки были с медалями. Я переживала, потому что это были мои первые соревнования. Это был турнир "Снежная феерия" в Киеве. Там были очень сильные дети из всех школ города,
– рассказала Анна.
Ризатдинова призналась, что сильно волновалась, потому что такие соревнования были для нее большой ответственностью. Все дети и родители пришли к чемпионки по какими-то определенными ожиданиями, поэтому Анна не хотела их подвести: "Ты никому не докажешь, что прошло мало времени, мы еще не так много работали, не ждите золотых медалей. Но мы рискнули и сделали классный старт".
Дети были разделены на возрастные группы и показали хороший результат. Первая маленький ребенок выступала в 7 утра и сразу заняла 1 место. Но это только начало, которое дал понять, что Академия движется в правильном направлении.
Работа во время карантина
Ризатдинова откровенно рассказала, что Академия продолжает свою работу во время карантина в Украине. Правда, юные воспитанницы вынуждены тренироваться в режиме онлайн: "Мы вынуждены перейти на онлайн-обучение. Это крайне сложно. Честно говоря, результат далеко не тот, который должен быть. Вообще не люблю такое онлайн обучение. Есть тактильного контакта, ты не можешь подойти к ребенку, то поправить своими руками – ногу, руки и так далее. Поэтому я ненавижу онлайн. Но мы вынуждены это делать, чтобы дети все равно оставались в форме ".
Также Анна рассказала об открытии филиалов школы в других украинских городах. Однако самым большим препятствием стала пандемия коронавируса: "Филиалы мы планировали в других городах открывать, но с этим карантином неизвестно, как и что будет. Мы уже ждем, чтобы это все когда-нибудь закончилось".
Психолог – важная составляющая становления спортсмена
Первая профессия, которую я вообще начала искать для своей Академии, это был именно психолог. По себе помню, как мне не хватало психолога в академии. Это важно в спорте, особенно в детском спорте. Поэтому прежде всего мы нашли именно психолога, даже раньше, чем тренера. Психолог приходит к нам где-то 2-3 раза в месяц, смотрит на детей, наблюдает,
– сказала Ризатдинова.
"Все видно на площадке. Тогда мы обращаемся к психологу. Но чаще всего она сама видит по детям, что где нужно подкорректировать, где нужно помочь, поэтому мы много времени этому уделяем. Психологи нужны также и родителями, как ни странно. Потому что часто родители настолько пережимают детей, они настолько хотят и тренируют этих детей дома. Когда мы это все узнаем, то понимаем, откуда растут ноги, почему ребенок зажата и так далее. Поэтому как раз психолог – это непременное условие в спорте ", – рассказала Анна.
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Мечты сбываются: эксклюзив с основательницей Академии художественной гимнастики Ризатдиновой О предстоящей Олимпиаде в Токио
Олимпиада не за горами. Однако слухи вокруг отмены соревнований все еще летают. Мы спросили у призера Олимпийских игр, что она думает о главном старт в жизни каждого спортсмена.
Сейчас придумали вакцину и уже даже вакцинируют нашу сборную. Поэтому думаю, что все-таки Олимпиада состоится. Я очень на это надеюсь. Если она не состоится, то это может стать концом света для спортсменов. Многие живут этой Олимпиадой, а для некоторых она вообще последняя в карьере. Поэтому я за то, чтобы она уже состоялась,
– рассказала спортсменка.
Также было интересно услышать, не жалеет Анна о том, что так рано завершила спортивную карьеру и не остался хотя бы на еще один олимпийский цикл.
Титулованная гимнастка призналась, не жалеет о своем поступке. Анна всегда объективно оценивала свои силы и форму. За спиной украинки участие в двух Олимпиадах, а в художественной гимнастике вообще никто не идет на третью. Анна радуется, что ей таки удалось постоять на пьедестале.
Еще до Олимпиады понимала, что это будет моя последняя медаль, морально было очень сложно. Я хотела наконец жить нормальной жизнью. 17 лет провести в большом спорте, вообще не видеть нормальной жизни. Это крайне сложно, поэтому в 23 года я начала жить заново. И ни о чем точно не жалею,
– подытожила Анна. Напомним, что в 2016 году Ризатдинова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальном многоборье.