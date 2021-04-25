По словам мамы Анны, которая является заслуженным Тренер Украины, для того, чтобы поднять школу с нуля нужно, как минимум 3 года. Чтобы поднять детей, подготовить хороших гимнасток, чтобы на школу обращали внимание. Однако бронзовому призеру Олимпиады в Рио-де-Жанейро удалось сделать это быстрее.

Мы буквально открылись в сентябре 2020 года, а уже в феврале 2021 состоялись первые соревнования. Все наши детки были с медалями. Я переживала, потому что это были мои первые соревнования. Это был турнир "Снежная феерия" в Киеве. Там были очень сильные дети из всех школ города,

– рассказала Анна.