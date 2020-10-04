Недавно бронзовый призер Олимпийских игр в 2016 году по художественной гимнастике Анна Ризатдинова воплотила давнюю мечту в реальность – открыла собственную академию художественной гимнастики. Спортсменка рассказала о развитии, идее ее создания и чем ее Академия отличается от других – эксклюзивно в интервью Спорт24.

15 сентября Анна Ризатдинова открыла двери собственной академии художественной гимнастики в Киеве. Набор детей проводился в четырех возрастных категориях. Анна считает, что нужно дать шанс каждому ребенку попробовать свои силы в гимнастике и хочет воспитать будущих сборниц для Украины, пишет 24 канал.

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Воплощение давней мечты

– В какой момент появилась мысль, что хотите открыть собственную академию? Насколько долго разрабатывали концепцию, чтобы найти подход к каждому ребенку?

– О том, чтобы открыть собственную Академию гимнастики, я задумывалась давно. Но никак не наступал нужный момент. Сейчас меня не остановила даже пандемия. Хотя, с точки зрения бизнеса, это довольно рискованно. Но я решила: "Или сейчас, или никогда".

После Олимпиады-2016 начала ездить с мастер-классами в разные уголки мира – была в Бразилии, Техасе, США, Мексике и других странах. Уже тогда задумалась, почему бы не стать тренером? Вернувшись в Украину, открыла небольшую студию за городом. Набрала детей четырех лет и начала с ними работать.

Это такое счастье знакомить детей с художественной гимнастикой, видеть, как им нравится, с какими счастливыми лицами они бегут на тренировки. Нет ничего лучше этих ощущений. Собственно, это меня и вдохновило открыть собственную академию гимнастики.

Особенность Академии Анны Ризатдиновой

– Чем особенна именно Ваша академия? Чем она отличается от других?

– Говоря о художественной гимнастике, люди часто затрагивают такие темы как прессинг, моральное насилие. Я в своей академии хочу разрушить этот стереотип. Заниматься любимым делом и достигать результатов можно без криков и унижений. Мы также будем требовательны к девушкам. У нас профессиональная спортивная академия, а не кружок для здоровья. И в будущем мы планируем выступать на соревнованиях и получать разряды. Но требовать результатов, ценой оскорблений или повышенного голоса, – не мой способ. Я стремлюсь найти подход к каждому ребенку.

Дело в том, что когда лично я пришла в гимнастику, мне сразу сказали: "Руки не такие, ноги короткие, плечи широковаты" Такие слова очень влияют на детскую психику и самооценку. Поэтому в моей академии такого категорически не будет. Мы осуществляем не отбор, а набор – берем абсолютно всех – и низких, и высоких, и худых, и толстеньких. Возможность попробовать себя в художественной гимнастике должны иметь все.

Но повторюсь, мы все же нацелены тренировать профессиональных спортсменов. Поэтому я набрала опытных тренеров и хореографов, а также спортивного психолога. У нас хороший зал с высоким потолком в центре Киева, красивые раздевалки – это то, чего не было у меня, когда я начинала заниматься.

– Насколько сложно найти высококвалифицированных тренеров по художественной гимнастике?

– Открывая Академию, я убедилась, что очень сложно. Большинство профессионалов либо уехали заграницу, либо подались в стретчинг или пилатес, потому что там больше платят. Но, к счастью, мне удалось найти "своих" людей, в профессионализме которых я не сомневаюсь.

– Как удается присутствовать на тренировках детей в Академии, несмотря на насыщенный график?

– Сейчас мой приоритет – Академия. Поэтому свой график подстраиваю под нее и под тренировки там. Я присутствую на каждом занятии.

– Имеете целью разнообразить тренировки девушек в Академии однодневными мастер-классами от украинских спортсменов по другим видам спорта?

– Да, конечно. Я планирую проводить и танцевальные мастер-классы и мотивационные лекции. Потому что это очень важно. Большинство акцентируется исключительно на тренировках, но, как мне кажется, ментальная и психологическая составляющая не менее важна. Поэтому я хочу, чтобы мои ученицы развивались не только спортивно, а чтобы росли как личности.

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Мотивационный совет от призера Олимпиады

– Как юным девочкам стать настоящими фанатиками художественной гимнастики?

– Детей нужно мотивировать. Поэтому, к примеру, как домашнее задание я даю им посмотреть фильм про спортсменов, который бы вдохновил их на дальнейшие занятия, или почитать о десяти выдающихся мировых гимнастках. Лучше всего мотивировать детей на чьем-то примере.

Лично меня мотивирует то, как мои девочки прибегают и говорят: "Аня, Аня, а мы видели твое выступление на Олимпийских играх или на "Танцах со звездами". Мы так же хотим". Для меня это лучшая похвала и мотивация вдохновлять и быть для кого-то примером (улыбается).

– Как не потерять мотивацию и веру в собственные силы, чтобы продолжать заниматься художественной гимнастикой, когда тебе говорят, что лучше пойти заниматься чем-то другим?

– Буквально на днях я спросила своих учениц, для чего они тренируются. И большинство ответить затруднились. Я приказала всем подумать, потому что следующее занятие мы начнем с обсуждения цели каждого. Без цели достигать результатов невозможно. Я знаю это по себе. У меня также были моменты, когда опускались руки. Особенно перед Олимпиадой, когда сил почти не оставалось. Но тогда я говорила себе: "Пока ты здесь отдыхаешь, другие вырываются вперед". Это мотивировало меня подниматься и идти на тренировки.

– Художественная гимнастика ассоциируется как женский вид спорта, но в некоторых странах мужчины тоже выступают. Видите ли в будущем в вашей академии мужскую группу, или это будет сделать крайне сложно?

– Мужскую группу на данный момент не вижу, но время диктует свои правила. Все движется вперед, поэтому все шансы, что однажды я буду тренировать также мальчиков.

Именная звезда и чемпионские цели

– Как думаете, почему часто достижения спортсменов начинают ценить только после того, как они завершают карьеру?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. Но лично мне импонирует американская модель – там спортсменов ценят, почти как президента страны (улыбается). Мне, конечно, хотелось бы, чтобы и в нашей стране так было. Потому что пока стать узнаваемыми спортсмены могут в основном благодаря участию в телевизионных шоу.

– Первая мысль, когда сказали, что теперь и Ваша именная звезда будет на Площади звезд? Поверили ли и что для вас она значит?

– Я была бесконечно рада (улыбается). Потому что эта звезда своего рода символ того, что нас, спортсменов, ценят в своей стране. Отдельная благодарность основателям площади Звезд. Но в целом у меня не было такого ощущения, что я не могла поверить. Так должно быть. Спортсменов, которые делают максимум, чтобы об Украине слышали на мировой арене, должны ценить в первую очередь в своей стране и стимулировать развивать спорт в своей стране.

– Олимпийская медаль, собственная Академия, звезда на площади – все это уже есть. Какая же следующая цель Анны Ризатдиновой?

– Я не останавливаюсь на открытии Академии. У меня есть цель воспитать профессиональных гимнасток. Я не очень люблю все эти громкие слова о чемпионок, но хочу подготовить профессионалку, которую потом передам в сборную к Ирине Ивановне Дерюгиной.

Также мечтаю о семье, как и любая девушка. Хочу иметь тот тыл, которого у меня пока нет.

– Что бы выбрали Вы – воспитать одну олимпийскую чемпионку или нескольких олимпийских призеров, которые получили серебро или бронзу?

– Давайте вернемся к этому вопросу позже. Для начала я подготовлю одну украинскую зборницу, а уже потом поговорим об олимпийских чемпионках (улыбается).

Отметим, что недавно Анна провела урок гимнастики для детей с инвалидностью. Такие тренировки проходят по инициативе проекта Sunrise Rehabilitation, который помогает детям проходить психологическую и физическую реабилитацию. Как для Анны, так и детей, этот урок был мотивационным и вдохновляющим, чтобы развиваться и становиться еще лучше.

Спортивные достижения Анны Ризатдиновой