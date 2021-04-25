Анна Різатдінова / instagram.com/rizatdinova.academy
У вересні 2020 року Анна Різатдінова відкрила двері власної Академії художньої гімнастики. Спортсменка розповіла про розвиток під час жорсткого карантину, перші успіхи юних вихованок та майбутню Олімпіаду у Токіо – ексклюзивно у інтерв'ю Спорт24.
За словами мами Анни, яка є заслуженою тренеркою України, для того, щоб підійняти школу з нуля потрібно, як мінімум 3 роки. Щоб підійняти дітей, підготувати хороших гімнасток, щоб на школу звертали увагу. Однак бронзовій призерці Олімпіади у Ріо-де-Жанейро вдалось зробити це значно швидше.
Ми буквально відкрилися у вересні 2020 року, а вже у лютому 2021 року відбулись перші змагання. Всі наші дітки були з медалями. Я переживала, бо це були мої перші змагання. Це був турнір "Снігова феєрія" в Києві. Там були дуже сильні діти з усіх шкіл міста, – розповіла Анна.
Різатдінова зізналась, що сильно хвилювалась, бо такі змагання були для неї великою відповідальністю. Усі діти та батьки прийшли до чемпіонки з якимись певними очікуваннями, тому Анна не хотіла їх підвести: "Ти нікому не доведеш, що пройшло мало часу, ми ще не так багато працювали, не чекайте золотих медалей. Але ми ризикнули та зробили класний старт".
Діти були розділені на вікові групи та показали хороший результат. Перша найменша дитина виступала о 7 ранку та відразу зайняла 1 місце. Але це тільки початок, який дав зрозуміти, що Академія рухається у правильному напрямку.
Робота під час карантину
Також Анна розповіла про відкриття філій школи в інших українських містах. Однак найбільшою перешкодою стала пандемія коронавірусу: "Філії ми планували в інших містах відкривати, але з цим карантином невідомо, як і що буде. Ми вже чекаємо, щоб це все коли-небудь закінчилося".
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