Розвиток Академії

Вже понад пів року відкриті двері Академії Анни Різатдінової. Спортсменка приємно здивована швидкістю її розвитку.

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За словами мами Анни, яка є заслуженою тренеркою України, для того, щоб підійняти школу з нуля потрібно, як мінімум 3 роки. Щоб підійняти дітей, підготувати хороших гімнасток, щоб на школу звертали увагу. Однак бронзовій призерці Олімпіади у Ріо-де-Жанейро вдалось зробити це значно швидше.

Ми буквально відкрилися у вересні 2020 року, а вже у лютому 2021 року відбулись перші змагання. Всі наші дітки були з медалями. Я переживала, бо це були мої перші змагання. Це був турнір "Снігова феєрія" в Києві. Там були дуже сильні діти з усіх шкіл міста,

– розповіла Анна.

Різатдінова зізналась, що сильно хвилювалась, бо такі змагання були для неї великою відповідальністю. Усі діти та батьки прийшли до чемпіонки з якимись певними очікуваннями, тому Анна не хотіла їх підвести: "Ти нікому не доведеш, що пройшло мало часу, ми ще не так багато працювали, не чекайте золотих медалей. Але ми ризикнули та зробили класний старт".

Діти були розділені на вікові групи та показали хороший результат. Перша найменша дитина виступала о 7 ранку та відразу зайняла 1 місце. Але це тільки початок, який дав зрозуміти, що Академія рухається у правильному напрямку.

Робота під час карантину

Різатдінова відверто розповіла, що Академія продовжує свою роботу під час карантинних обмежень в Україні. Щоправда, юні вихованки змушені тренуватись у режимі онлайн: "Ми змушені перейти на онлайн-навчання. Це вкрай складно. Чесно кажучи, результат далеко не той, який повинен бути. Взагалі не люблю таке онлайн навчання. Немає тактильного контакту, ти не можеш підійти до дитини, щось поправити своїми руками – ногу, руки і так далі. Тому я ненавиджу онлайн. Але ми змушені це робити, щоб діти все одно залишалися в формі".

Також Анна розповіла про відкриття філій школи в інших українських містах. Однак найбільшою перешкодою стала пандемія коронавірусу: "Філії ми планували в інших містах відкривати, але з цим карантином невідомо, як і що буде. Ми вже чекаємо, щоб це все коли-небудь закінчилося".

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