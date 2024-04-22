Недавно Эммануэль Макрон выступил со своей инициативой о прекращении огня во всех действующих военных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время проведения Олимпийских игр-2024. Ранее в Кремле негативно отреагировали на предложение президента Франции.
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Ответ Зеленского на инициативу Макрона
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в такой формат перемирия с Россией.
Я в это не верю с Россией. Я не верю не в этот формат перемирия в целом, я не верю в любой формат перемирия с Российской Федерацией. Эммануэль это знает, он сам свидетель этого, мы вместе были в Нормандском формате. Мы вместе проходили весь этот минский процесс,
– рассказал Зеленский.
Также он отметил, что Россия может использовать перемирие, чтобы перегруппировать силы и это будет иметь негативные последствия для Украины.
Франция, Германия, Украина – мы все являемся живыми свидетелями, не по книжкам, а мы живые свидетели, что замороженного конфликта с Россией не бывает. Это вопрос для перегруппировки Россией и предоставления им еще дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили,
– добавил Владимир Зеленский.
Сам Макрон понимает, что Олимпийские игры не являются авторитетом для руководства России и, что никакого перемирия и быть не может.
Россиян и белорусов допустили к участию на Олимпийских играх-2024 в "нейтральном" статусе. Несмотря на это, Украина пока не планирует бойкотировать соревнования.
Напомним, что Олимпийские игры-2024 продлятся с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия запланирована на берегу Сены, однако французские власти могут изменить место проведения из соображений безопасности.