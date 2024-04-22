Недавно Эммануэль Макрон выступил со своей инициативой о прекращении огня во всех действующих военных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время проведения Олимпийских игр-2024. Ранее в Кремле негативно отреагировали на предложение президента Франции.

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Ответ Зеленского на инициативу Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в такой формат перемирия с Россией.

Я в это не верю с Россией. Я не верю не в этот формат перемирия в целом, я не верю в любой формат перемирия с Российской Федерацией. Эммануэль это знает, он сам свидетель этого, мы вместе были в Нормандском формате. Мы вместе проходили весь этот минский процесс,

– рассказал Зеленский.

Также он отметил, что Россия может использовать перемирие, чтобы перегруппировать силы и это будет иметь негативные последствия для Украины.

Франция, Германия, Украина – мы все являемся живыми свидетелями, не по книжкам, а мы живые свидетели, что замороженного конфликта с Россией не бывает. Это вопрос для перегруппировки Россией и предоставления им еще дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили,

– добавил Владимир Зеленский.

Сам Макрон понимает, что Олимпийские игры не являются авторитетом для руководства России и, что никакого перемирия и быть не может.

Россиян и белорусов допустили к участию на Олимпийских играх-2024 в "нейтральном" статусе. Несмотря на это, Украина пока не планирует бойкотировать соревнования.

Отметим. Ранее Эммануэль Макрон признавался, что ожидает атаки на Францию во время Олимпийских игр со стороны России. Как минимум, прогнозируются информационные атаки.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 продлятся с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия запланирована на берегу Сены, однако французские власти могут изменить место проведения из соображений безопасности.