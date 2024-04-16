16 апреля уже зажгли олимпийский огонь, за сто дней он объедет весь мир. Церемония прошла у руин храма Геры, где проходили первые Игры. Впрочем, французы опасаются терактов во время мероприятия.

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Что говорят в Кремле о перемирии на время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал возродить давнюю традицию, когда все войны прекращались во время Игр. Мировое перемирие должно было коснуться и Украины.

Рупор Кремля Дмитрий Песков высказался по этому поводу. Он сказал, что Франция пока не прибегала к официальным шагам, чтобы реализовать свое предложение. Вероятно, это означает, что к россиянам не обращались по поводу перемирия.

Конечно, Песков не мог не обвинить Украину. Представитель Путина заявил, что Украина использует попытки перемирия, чтобы перегруппировать силы, поэтому реализовать инициативу Макрона будет сложно.

Обратите внимание! Военные эксперты считают, что такое перемирие пойдет на пользу именно Путину. Оккупанты хотят подготовиться к новому наступлению на Украину и нуждаются в передышке, поэтому тезисы Макрона выгодны России, хотел он этого или нет.